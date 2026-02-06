Mai multe loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de la comercializare

După ce recent Nestlé Romania a retras de la vânzare două sortimente de lapte praf pentru sugari (amănunte aici) aceleași probleme au apărut la sortimente similare din gama Aptamil și Milupa. „Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează publicul cu privire la retragerea de pe piață a unor formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a posibilei prezențe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP)”, anunță ANSVSA.

Produsele vizate de rechemare:

Aptamil AR , 300 g, date de expirare: 23.07.2026 | 22.08.2026 | 12.09.2026 | 25.03.2027;

, 300 g, date de expirare: 23.07.2026 | 22.08.2026 | 12.09.2026 | 25.03.2027; Aptamil NUTRI-BIOTIK 1, 800 g, date de expirare:14.07.2026 | 06.08.2026 | 05.09.2026 | 17.10.2026 | 13.11.2026 | 27.11.2026;

Gramaj: 1200 g, dată expirare:15.08.2026;

Aptamil NUTRI-BIOTIK 2, 800 g, date de expirare: 09.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 09.09.2026 | 18.09.2026 | 11.10.2026 | 27.10.2026 | 30.11.2026 | 10.12.2026 | 20.12.2026;

Gramaj: 1200 g, date de expirare: 30.07.2026 | 20.08.2026 | 05.11.2026 | 23.12.2026 | 09.01.2027;

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1, 800 g, dată expirare 13.05.2027;

800 g, dată expirare 13.05.2027; Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 , 800 g, date de expirare: 12.05.2027 | 16.07.2027;

, 800 g, date de expirare: 12.05.2027 | 16.07.2027; Milupa Milumil 1, 600 g, date de expirare 08.08.2026 | 09.10.2026 | 30.12.2026 | 14.01.2027.

Părinții trebuie să verifice cu atenție denumirea produsului, gramajul și data de expirare, iar specialiștii recomandă să nu utilizați produsele din loturile menționate. Returnați produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate. În cazul apariției unor simptome neobișnuite la copil, adresați-vă de urgență medicului. Lista completă a produselor și loturilor rechemate poate fi consultată în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA, https://www.ansvsa.ro/…/2026/02/Notificare-ANSVSA.pdf .

