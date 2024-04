0:00

În perioada martie – aprilie 2024, în Parohia Chirițeni din Protopopiatul Ceahlău, județul Neamț, s-au desfășurat activități dedicate concursului Național Catehetic: „Hristos Cuvântul care vindecă”. Proiectul parohiei, intitulat „Biserica – loc al vindecării în comuniune” a reunit copiii din satul Chirițeni, iar împreună au participat la trei cateheze tematice și activități corelate celor trei teme discutate.

În Parohia Chirițeni, copiii au participat cu entuziasm și interes în cadrul Concursului Național Catehetic: „Hristos Cuvântul care vindecă”. Cele trei cateheze desfășurate au oferit copiilor oportunitatea de a-și aprofunda cunoștințele despre bolile trupești și sufletești, precum și despre leacurile duhovnicești, incluzând Taina Sfântului Maslu, Taina Spovedaniei și Taina Sfintei Împărtășanii.

Prima cateheză, intitulată „Bolile trupești și sufletești”, a explorat legătura dintre sănătatea trupească și cea sufletească, subliniind importanța echilibrului și a grijii față de acestea, precum și datoriile noastre față de trup și suflet.

Cea de-a doua cateheză, „Leacuri duhovnicești: Taina Sfântului Maslu, Taina Sfintei Spovedanii și Taina Sfintei Împărtășanii”, a adus în prim-plan trei din cele șapte Sfinte Taine, oferind copiilor o înțelegere mai profundă a importanței lor în vindecarea trupească și sufletească.

A treia cateheză, a avut tema „Rugăciunea: cerere, stăruință, mulțumire” și a oferit participanților o perspectivă mai profundă asupra importanței comunicării cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii.Copiii au învățat că rugăciunea este mai mult decât o simplă cerere adresată lui Dumnezeu; este o modalitate de a întări legătura cu El și de a împărtăși gândurile, cererile și mulțumirea lor. Ei au înțeles că rugăciunea nu este doar un act formal, ci o exprimare sinceră a credinței și a nădejdii lor în Dumnezeu.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost diverse, dar corelate subiectului acestuia. Împreună, am realizat un atelier de felicitări, am rostit câteva rugăciuni pentru cei aflați în suferință, am făcut o vizită emoționantă la Căminul pentru persoane vârstnice din Ruginești, comuna Hangu, iar în cadrul acestei vizite, copiii au avut ocazia să ofere felicitările realizate de ei și câteva daruri bătrânilor de acolo. Această experiență nu numai că i-a încurajat să pună în practică ceea ce au învățat în cadrul catehezelor, dar le-a oferit și oportunitatea de a aduce o alinare celor aflați în suferință și singurătate. Împreună, am realizat și un joc educativ: Rețeta Parohiei Chirițeni, în cadrul căruia copiii au identificat câteva leacuri pentru prevenția și tratarea bolilor trupești și sufletești.

Pentru parohia noastră, participarea la acest concurs nu a adus doar beneficii cognitive rezultate în urma celor trei cateheze, ci și o legătură strânsă între copii și biserică, pe care o percep acum un loc al comuniunii, al vindecării, dar și al prieteniei.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Pr. Paroh Murariu Cezar-Ilie