Pe strada sublocotenent Virgil Popescu din satul Bălțătești, aflată chiar lângă șoseaua principala care traversează centrul comunei, canalizarea veche a cedat. Din nou. Cetățeni ne-au contactat disperați, în încercarea de a se rezolva problema care persistă de pe data de 19 aprilie. De atunci și până acum n-a fost rezolvată o problemă cu care se confruntă niște cetățeni, de altfel plătitori de taxe și impozite.

„Noi plătim taxe și impozite la primărie, nu la stațiune”

Iată ce ne declară un cetățean: “În fiecare an aici se înfundă canalizarea. De câte ori plouă mai mult așa se întâmplă. Dar niciodată până acum cei de la primărie nu au desfundat canalizarea. Miercuri, săptămâna trecută un vecin a fost la primărie să anunțe că avem canalizarea înfundată. Au venit joi doi angajați de la primărie cu un excavator, au mutat pietrele, a venit vidanja și au constatat că nu pot rezolva problema. Și au plecat. Iar de atunci n-a mai venit nimeni. Vecinul a fost săptămâna trecută la primăriță să-i spună problema iar ea l-a trimis la stațiune, că țevile de canalizare sunt ale stațiunii. Dar întreb și eu, ce s-au făcut cu cele 30 de miliarde de lei vechi care s-au dat pentru noua canalizare? Unde e firma aceea? Unde sunt banii? Unde e canalizarea cea nouă? Acum ceva timp a fost o firmă de la Cluj și a făcut un zid de sprijin de 25 de centimetri. Vă dați seama? Nici gabioanele nu-s făcute ca lumea. Și-au bătut joc. Și-au luat banii și au plecat. Este un miros îngrozitor. Am făcut un șanț să deviez apa din canalizare spre pârău. Anul trecut am stat o lună cu canalizarea înfundată. Și am fost la doamna primăriță și m-a trimis la stațiune să rezolve ei problema. Asta e primăriță? Să meargă în alte comune să vadă ce condiții au creat cetățenilor alți primari. La noi, în centrul comunei e mai rău ca la Mitocul Bălan din comuna Crăcăoani. Strada asta e chiar lângă șosea, în centrul comunei. Iar noi plătim taxe și impozite la primărie, nu la stațiune”.

Până la redactarea materialului nu am reușit să obținem niciun punct de vedere de la primăria comunei Bălțătești.

Despre eșecul proiectului de canalizare la Bălțătești s-a scris aici.

C.T.S