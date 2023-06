Discuțiile avute marți, 6 iunie, de ministrul Educației cu sindicaliști, părinți și elevi, arată că situația rămâne neschimbată: Guvernul nu dă mai mulți bani, profesorii continuă greva.

Cel puțin asta se înțelege din două declarații ale ministrului Ligia Deca (foto, sursa edupedu) făcute după întâlnirea de la ora 11 și care surpind prin nuanțe În prima se referă la echivalarea probelor de evaluare a competențelor, care încep luni, 12 iunie și se întind până pe 21 iunie în forma calendarului de examen încă în vigoare. „Putem echivala probele de competențe cu notele de pe parcursul liceului. Nu cred că este o soluție ideală, cred că trebuie date acele probe, dar dacă vom ajunge în acea situație, vom merge pe soluții pe care le-am mai testat deja”, a afirmat ministrul Educației referindu-se la perioada pandemiei. Surprinzătoare declarația atât în contextul grevei, pentru că astăzi Ligia Deca nu le-a oferit partenerilor de discuții decât promisiuni, că mâine se vor relua negocierile contractului colectiv de muncă. Dar și în contextul probelor în sine, pe care le anulează astfel, fiindcă nici fără grevă nu putem vorbi de soluții „ideale”.

A doua declarație este și mai surprinzătoare, întrucât ministrul Educației sugerează direct profesorilor să-i treacă, pe elevii corigenți la materiile de bac, într-un mod extrem de bizar. Ligia Deca a declarat că pentru corigenți „am avut soluții și în pandemie. Practic, cei care se află în situație de corigență pot avea o notă în plus, se permite pentru ei acordarea unei note în plus față de minim astfel încât să poată ei avea șansa de a remedia”. Acești elevi într-adevăr, pot avea o notă în plus față de minimul notelor pe care orice elev le poate avea la o materie, într-un an cu 5 module. În ROFUIP 2022 se spune clar la aliniatul 6 al art. 107 că: „Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului școlar”. Anul școlar a fost extins pentru elevii de clasele a XII-a și a XIII-a până la 9 iunie pentru încheierea situației școlare și înscrierea absolvenților la bacalaureat. Dar nici deontologic nu este ca tu, ministru, să le spui public profesorilor ca nota să fie „astfel încât să poată avea ei șansa de a remedia”, inducând și ideea că un elev ar fi în situația de corigență din cauza grevei.

Ministrul Educației a făcut apel la profesori astăzi să „deblocheze situația” până la finele acestei săptămâni. „Dacă vom ajunge pe finalul săptămânii, că atunci vom putea face o evaluare exactă, la concluzia că nu există suficientă resursă umană pentru a organiza aceste examene, vom anunța care sunt măsurile pe care Ministerul le ia în calcul”, a adăugat Ligia Deca.

Liderii FSLI și FSE nu au făcut nici o declarație după discuțiile de la minister, dar tot astăzi au depus la Primăria București solicitare pentru aprobarea mitingului din 8 iunie.

C.I.