Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet anunță un buget record pentru programele Rabla și Rabla Plus în 2024.

Site-ul oficial www.rabla.ro a dat mai multe detalii despre lansarea celor două programe care se va întâmpla în mai puțin de o săptămână. „Începând de marți, 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe”, se menționează în comunicatul postat pe site.

„Prin lansarea din acest an, am ajuns la a 20-a ediție a celui mai longeviv program, și anume, Programul Rabla Clasic și la al 9-lea an de când acordăm finanțare în cadrul Programului Rabla Plus. În acest an am alocat sume consistente, Programul Rabla Plus beneficiind de un buget record de 1 miliard de lei, având în vedere interesul impresionant pe care l-au manifestat solicitanții pentru achiziționarea de autovehicule electrice.”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu.

În același comunicat se menționează și sesiunile programelor Rabla și Rabla Plus pentru anul 2024:

Rabla Clasic:

Sesiunea 19 martie – 19 aprilie 2024

Persoane juridice – 60.000.000 lei

UAT-uri și instituții publice – 60.000.000 lei

Sesiunea 19 martie – 25 noiembrie 2024

Persoane fizice – 180.000.000 lei

Rabla Plus:

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024

Persoane juridice – 140.000.000 lei

UAT-uri și instituții publice – 140.000.000 lei

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024

Persoane fizice – 420.000.000 lei

Etapa a II-a: 19 august – 19 septembrie 2024

Persoane juridice – 60.000.000 lei

UAT-uri și instituții publice – 60.000.000 lei

Etapa a II-a: 19 august – 25 noiembrie 2024