Magistrații Tribunalului Neamț au finalizat judecata într-o cauză cu acuze de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din cei șase acuzați, doar unul a primit condamnare cu executare și asta deoarece mai avea la activ o altă pedeapsă. Toți ceilalți au sancțiuni cu suspendare, între un an și cel mult 2 ani și 8 luni, fiind obligați să presteze între 60 și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Pentru Vicol Sebi pedeapsa este de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare și o amendă penală de 1.800 lei, Vicol Vasile are un an de detenție în aceleași condiții, iar Dudău Vasile Bogdan a fost condamnat la 1,7 ani închisoare, tot fără executare. În același dosar, Dura Robert Ionel a primit 1,5 ani de detenție fără executare, Iacob Radu Andrei a fost condamnat la 2,7 ani de detenție cu suspendare, iar Gabor Bogdan Ilie are de executat 3,7 ani de închisoare.

Totul a început în primele zile a lunii martie 2019 când procurorii DIICOT Neamț au efectuat mai multe percheziții în diverse locații. La plecare anchetatorii au ridicat un kilogram de canabis, vreo 44 de cartușe, iar 27 de persoane au ajuns la audieri. Ulterior s-a dispus reținerea și arestarea preventivă pentru cinci făptași. Gabor Bogdan a fost depistat pe Aeroportul Otopeni, fiind și el încarcerat (amănunte aici).

(G.S.)