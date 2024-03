0:00

Tinand cont de informatiile aparute in mass-media cu privire la situația furnizarii serviciului de alimentare cu apa, va prezentam urmatoarele:

Pentru Zona Municipiului Piatra Neamt si localitatile limitrofe, exista o o anumita capacitate de stocare a apei, in acest sens existand rezervoare de apa.

Avand in vedere aparitia unei avarii la aductiunea de apa din captarea Vaduri, compania a intervenit in data de 26.03.2024 pentru remedierea acesteia. Lucrarile au durat de la ora 8.00 pana la ora 23.30, timp in care sase din cele unsprezece rezervoare de apa s-au golit. A fost furnizat serviciul in Municipiul Piatra Neamt pana la ora 18.00 a aceleasi zile din sursele acumulate in rezervoare. Precizam ca, in momentul reluarii furnizarii apei dupa interventia la o avarie pe o conducta magistrala, angajatii companiei executa manevrele de dezaerisire, presiunea din aceste conducte fiind astfel controlata in scopul de a preintampina “loviturile de berbec”, principala cauza a aparitiei avariilor dupa o oprire/ pornire brusca a sistemului.

O data cu finalizarea lucrarilor de remediere a avariei, respectiv ora 23.30, s-a reinceput furnizarea apei in scopul reechilibrarii sistemului, respectiv umplerea rezervoarelor. Subliniem faptul ca, sunt necesare 72 de ore pentru reechilibrarea totala a sistemului de alimentare cu apa, in conditiile golirii a sase rezervoare.

In data de 27.03.2024, deci in plin proces de reechilibrare a sistemului de alimentare cu apa, incepand cu ora 22.30 alimentarea cu energie electrica a statiilor de captare a fost intrerupta, nefiind anuntat acest incident de catre furnizorul de energie. Mentionam faptul ca, potrivit celor comunicate de reprezentantii furnizorului de energie in data de 28.03.2024, cauza intreruperii energiei electrice a fost un incendiu major in comuna Alexandru cel Bun.

Intreruperea energiei electrice a fost de scurta durata, prin urmare, a fost imposibila dezaerisirea conductelor magistrale in conditii optime.

Aceasta oprire/pornire brusca a functionarii sistemului, pe langa faptul ca a sistat echilibrarea hidraulica, a condus la aparitia fenomenului “lovitura de berbec” intrucat, nu s-au putut realiza manevrele de dezaerisire a conductelor de apa.

“Lovitura de berbec” reprezinta socul care apare la variatia brusca a presiunii intr-un fluid, care conduce la avarierea conductelor.

Prin urmare, din cauza acestui fenomen, au aparut avarii majore la conductele magistrale ce deservesc Municipiul Piatra Neamt si localitatile limitrofe.

Dat fiind faptul ca este imperios necesar a echilibra hidraulic sistemul, remedirea avariilor survenite se va realiza treptat, in saptamana 01.04-07.04.2024, comunicarea datelor exacte ale interventiilor va fi adusa la cunostinta clientilor pe canalele de comunicare cunoscute, respectiv facebook si presa online.

Comunicat de presă Apa Serv