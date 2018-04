Luptătorii CS Ceahlăul Piatra Neamţ au obţinut o performanţă deosebită la o competiţie derulată recent în localitatea Giroc (Timiş). Toţi cei 4 sportivi care au participat la eveniment au şi reuşit calificarea la finalele naţionale. Potrivit portalului CS Ceahlăul Piatra Neamţ, este vorba de: Dragoş Câmpanu (60 kg), Codrin Maxim (63 kg), Daniel Potoschi (67 kg) şi Marian Mihai (77 kg).

“Primul obiectiv a fost atins şi toţi 4 vor continua pregătirea în acest an sperând că vor deveni medaliaţi naţionali. Din punctul meu de vedere, nu am avut parte de nici o surpriză. Am mers la turneul de calificare cu sportivii care au avut şanse de a prinde un loc la finala pe ţară şi ne-am întors cu rezultatele dorite. Cât priveşte şansele de a câştiga medalii la naţionalele de seniori din vară, la acest moment am încredere că se pot aduce acasă două medalii”, a declarat Ion Purcariu, antrenorul secţiei de lupte a CS Ceahlăul Piatra Neamţ.

Finala pe ţară a seniorilor la lupte greco-romane va fi în vară, cel mai probabil la Reşiţa. La întrecerea din luna iulie vor fi prezenţi şi foştii sportivi ai lui Ion Purcariu la Piatra Neamţ, Vasile Dudău şi Mihai Mihuţ, care luptă acum pentru Astra Arad. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: CS Ceahlăul Piatra Neamţ)