Energia Pângăraţi a încheiat pe locul 4 sezonul 2017-2018 al Ligii a V-a. Reuşita se datorează mai ales unui retur de excepţie, în care această echipă a suferit o singură înfrângere, cu campioana Bravo Bodeşti. În schimb, rezultatele au fost pozitive cu celelalte două fruntaşe: Vulturul Costişa (0-0, pe teren propriu) şi Ozana Timişeşti (4-1, pe teren propriu). S-au remarcat mai ales victoriile din deplasările de la Arsenal Văleni (3-2) şi Siretul Doljeşti (2-1).

“A fost un sezon extrem de lung pentru noi şi pentru nivelul la care jucăm. Am avut 29 de meciuri în campionat şi 3 în Cupa României, din fericire pentru noi marea majoritate încheindu-se cu victoria noastră şi marcând 106 goluri în aceste partide, ceea ce nu e puţin deloc. Că am terminat pe locul 4 sau că nu am pe terminat pe 3 sau 5, nu are nicio relevanţă majoră pentru noi. Singurul lucru care contează cu adevărat este continuitatea şi upgradarea condiţiilor în care ne desfăşurăm meciurile de pe teren propriu. Împrejmuirea terenului, realizarea unui racord la apă curentă şi renovarea vestiarelor sunt urgenţe majore de realizat, mai ales că suntem singura echipă de sport care reprezintă comuna Pângăraţi. Cu acelaşi jind ne uităm şi la cei de la AJF Neamţ, de la care, cu tot respectul, aşteptăm mult mai multe decât doar două mingi de joc în doi ani competiţionali. În rest, doar de bine. Felicitări prietenului meu Florin Busuioc, pentru performanţa reuşită cu Bravo Bodeşti şi îl asigur că, dacă aş fi avut acelaşi sprijin material şi moral, eram şi noi tot acolo, împărţind primul loc!”, a declarat Bogdan Radu, antrenor-jucător, pentru “Mesagerul de Neamţ”.

O statistică atotcuprinzătoare de pe pagina de Facebook a Energiei Pângăraţi: PORTARI: Vasile Şerban – 1.609 minute jucate şi 2 goluri, Bogdan Tîrnovanu – 1.260′; FUNDAŞI: Adrian Cojocaru – 2.525′ şi 4 goluri, Ionuţ Olteanu – 1.882′ şi 4 goluri, Ionuţ Horciu – 1.373′ şi 7 goluri, Mugurel Budurca – 1.260′, Claudiu Cobzariu – 708′, Alexandru Neculai – 278′, Gheorghe Mania – 427′, Marius David – 394′, Ciprian Luchian – 270′; MIJLOCAŞI: Adrian Ţifui – 2.662′ şi 8 goluri, Cristian Cojocaru – 2.573′ şi 11 goluri, Daniel Fîrţigu – 2.560′ şi 4 goluri, Mihai Cucu – 2.087′ şi 6 goluri, Bogdan Radu – 1.818′ şi 1 gol, Costi Pavăl – 1.552′ şi 2 goluri, Mihăiţă Pascu – 711′ şi 1 gol, Bogdan Surdu – 219′, Darius Roca – 331′; ATACANŢI: Marian Vieriu – 1.985′ şi 21 goluri, Răzvan Ioniţă – 1.171′ şi 19 goluri, Constantin Stroia – 1.056′ şi 8 goluri şi Andrei Popa – 609′ şi 2 goluri. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Energia Pângăraţi)