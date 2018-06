Vasile Timișescu, fost consilier local al orașului Târgu Neamț, tocmai ce a fost dat de Agenția Națională de Integritate ca fiind în stare de incompatibilitate, pentru că, ”în perioada exercitării mandatului de consilier local 2012-2016, S.C. Timișescu Seby S.R.L., societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat, iar soția acestuia pe cea de asociat și administrator, a emis facturi care au fost achitate de către Colegiul Tehnic «Ion Creangă» Târgu Neamț, respectiv de S.C. Eco TG S.R.L., societate comercială înființată de UAT Târgu Neamț”.

Anunțul inspectorilor de integritate a fost dat publicității ieri, 14 iunie 2018 (comunicatul integral aici), însă povestea este mai veche.

Vasile Timișescu spune că inspectorii ANI l-au sunat în septembrie anul trecut să-l anunțe că a intrat în evaluare din perspectiva integrității și precizează că le-a trimis acestora punctul său de vedere, regulamentar, în termen de trei zile. El susține că totul i se trage de la afacerea de familie pe care o are: ”Am un magazin de piese auto și service. Nu stau să văd cine vine să cumpere de la mine. Există două facturi pentru liceul «Ion Creangă», pentru piese, o valoare de aproximativ 1.000 de lei, și încă două pentru ITP, tot la liceul acesta. Nu am contract cu nimeni și nu am livrat en gross nimănui. Se pare că totul este o banalitate”. (ZCH News)

FOTO: Primăria Târgu Neamț