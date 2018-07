Economista Maricica Drăgan, vechiul, dar și viitorul nou director economic al celui mai mare spital din județul Neamț, a trecut de proba scrisă cu nota minimă posibilă: toți membrii comisiei de concurs i-au dat 6.

Singura candidată pentru acest post, pe care îl ocupă de aproape 6 ani, dar cu state vechi în serviciul Contabilitate la data numirii, deși a luat nota minimă admisă, Maricica Drăgan a promovat testul grilă susținut în 11 iulie cu nota minimă și poate parcurge restul probelor. Cu toate că e nemulțumită de punctaj, nu va face contestație. ”Au fost întrebări dificile, și din contabilitate, dar și din managementul sanitar. Este destul de greu să scrii toate chichițele din legislație. Am obținut nota minimă, dar nu voi depune contestație. Știu că am greșit unele răspunsuri și din cauză că nu am citit întrebările cu atenție. Nici de pregătit nu m-am pregătit suficient, n-am putut să-mi iau libere, pentru că au fost de rezolvat situații la spital și nu am putut pleca. Dar, dacă am pornit pe acest drum, merg până la capăt”, spune directoarea Maricica Drăgan.

Legislația din bibliografia de concurs este cea aplicabilă în domeniul sanitar începând cu legea reformei sanitare din 2006, trecând prin managementul sanitar, în condițiile în care directorul financiar-contabil este membru al Comitetului Director al spitalului, iar singura reglementare nouă ar fi cea referitoare la pachetele de servicii și contractul-cadru pe acest an. O parte însemnată a bibliografiei ține de normativele contabile, în general, inclusiv legea achizițiilor publice, și de cele care se aplică în sistemul sanitar, în particular.

Cu nota minimă la scris, directoarea Maricica Drăgan se pregătește pentru susținerea proiectului de specialitate și interviul, programate pentru 16 iulie. Pentru a fi admisă pe post, candidata are nevoie măcar de nota 7. Rezultatul final al examenului poate fi contestat, mai puțin interviul. (C.I.)