Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ a fost recent invitat să participe la programul “Şcoli-ambasador ale Parlamentului European”. Instituţia europeană desfăşoară acest program educativ, dedicat elevilor din învăţământul liceal, încă din 2017, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Profesoara Nadia Cîrcu a fost propusă coordonator al programului în cadrul CN “Calistrat Hogaş”.

“Programul are scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele despre Europa şi democraţia parlamentară europeană în rândul tinerilor. Elevii şi profesorii sunt familiarizaţi cu posibilităţile pe care le oferă cetăţenia europeană, precum şi cu rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european”, precizează organizatorii.

Din România au fost selectate, pentru programul care se va încheia în iunie 2019, 25 de unităţi de învăţământ de nivel liceal din Bucureşti şi judetele Alba, Bacău, Botoşani, Dâmboviţa, Dolj, laşi, Maramureş, Neamţ, Sibiu, Teleorman şi Vâlcea. Seminarul introductiv va avea loc la Bucureşti, la sediul Biroului de Legătură al Parlamentului European în România (Strada Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1, sector 2), în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2018.

Programul se sprijină pe 7 piloni:

Parlamentul European pune la dispoziţia şcolilor materiale didactice; Un număr de ambasadori seniori (profesori) şi juniori (elevi) selectaţi în cadrul programului vor coordona implementarea acestuia în şcoli; Coordonatorul ambasadorilor seniori din fiecare şcoală va participa la un seminar introductiv organizat la sediul Biroului de Legătură al Parlamentului European în România; Şcolile vor marca Ziua Europei prin activităţi organizate sub coordonarea ambasadorilor seniori şi juniori; Şcolile vor deschide un Punct de informare despre Uniunea Europeană într-un loc vizibil în şcoală; Coordonatorul ambasadorilor seniori din fiecare şcoală va participa la un seminar aprofundat despre Uniunea Europeană organizat la sediul Biroului de Legătură al Parlamentului European în România; Contractantul Biroului de Legătură al Parlamentului European în România pentru programul “Şcoli ambasador ale Parlamentului European” va face vizite de evaluare în şcoli.

Descrierea programului:

Fiecare şcoală va desemna un cadru didactic coordonator al programului care va participa la două cursuri de formare care vor avea loc la Bucureşti, susţinute în colaborare cu asociatia “Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” pentru a dobândi cunoştinţe cu privire la funcţionarea programului, la rolul şi activităţile Parlamentului European, precum şi pentru a-şi forma competenţe necesare pentru realizarea de activităţi didactice şi conexe pe tematica propusă prin program. Profesorul coordonator va selecţiona o echipă de proiect formată din 3-5 cadre didactice – “ambasadori seniori” şi 10-15 elevi – “ambasadori juniori”. Ambasadorii seniori predau elevilor materialele didactice privind UE şi se asigură că ambasadorii juniori sunt în măsură să împărtăşească cunoştinţele despre instituţiile europene şi despre Parlamentul European colegilor lor, încurajându-i să devină cetăţeni europeni activi. Cu sprijinul ambasadorilor seniori, ambasadorii juniori organizează activităţi pe teme europene, în cadrul şi în afara şcolii, de exemplu, o dezbatere cu un deputat european sau prezentări ale diverselor politici UE (referitoare la mediu, drepturile omului, agricultură, migratie etc). Cu ajutorul ambasadorilor seniori, ambasadorii juniori organizează un punct de informare despre UE, dedicat Europei şi instituţiilor europene (de exemplu, broşuri, un site de internet, activitate pe reţelele de socializare şi alte materiale de informare). În fiecare an, de preferinţă cât mai aproape de data de 9 mai (Ziua Europei), ambasadorii seniori şi cei juniori organizează un eveniment de Ziua Europei. Acesta ar putea fi, de exemplu, o “piaţă” europeană cu diverse produse europene, un festival de muzică europeană sau o dezbatere pe teme europene etc. Şcolile participante vor fi evaluate de consultantul Biroului de Legătură al Parlamentului European pe partea de conţinut a programului o dată pe an, cu ocazia unei vizite la fiecare şcoală. În cadrul acestei vizite, se va evalua, în consultare cu ambasadorii seniori şi juniori, în ce măsură şcoala participantă a îndeplinit activităţile de mai sus. Prin consultarea cu Biroul de Legătură al Parlamentului European în România se decide decernarea titulaturii de “Şcoală-ambasador a Parlamentului European” şi o plachetă ce va putea fi afişată într-un loc vizibil în/pe clădirea şcolii. (ZCH NEWS)