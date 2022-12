O schemă de ajutor de minimis intră în aplicare chiar din prima zi a noului an, potrivit ministrului Antreprenoriatului și Turismului. Constantin Daniel Cadariu precizează că vor fi decontate parțial cheltuielile agenţiilor de turism care au organizat în 2022 sejururi în ţara noastră pentru cel puţin 200 de vizitatorii străini, cu o durată de cel puţin 4 nopţi. Măsura are scopul de a stimula activitatea entităților din domeniu. „Premieră în România, chiar din prima zi a anului viitor! Vom deconta parţial, de la bugetul de stat, cheltuielile agenţiilor de turism care au organizat sejururi în ţara noastră pentru vizitatorii străini, cu o durată de cel puţin 4 nopţi. Programul are un scop clar – valorificarea incomingului, ca activitate de export şi prin stimularea operatorilor economici de profil ne dorim ca rezultat atragerea unui număr cât mai mare de turişti de peste hotare, inclusiv o creştere a încasărilor provenite din această ramură economică. Înscrierile se vor face exclusiv online, aşa cum a devenit tradiţie, de această dată prin intermediul unui formular electronic, disponibil începând de astăzi pentru consultare pe site-ul ministerului”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu.

Potrivit schemei de ajutor, agenţiile de turism organizatoare, care au avut activitate de incoming în anul calendaristic anterior mai mare de 200 de turişti străini, vor putea beneficia de sprijin financiar, de la bugetul de stat, astfel:

-40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziţionat şi plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenţie organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puţin 4 nopţi de cazare în România;

-suplimentar 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4, în cadrul aceluiaşi sejur sau circuit turistic.

„Noul an va aduce antreprenorilor din turism, chiar din prima zi, un instrument important pentru stimularea creșterii numărului turiștilor străini care ne vizitează și îmi doresc ca toate plățile pentru cele 12000 de societăți implicate în programele lansate în 2022 să fie realizate, astfel încât acestea să își poată susține activitatea și să își dezvolte comunitatea”, arată ministrul Cadariu pe pagina sa de socializare. Documentele necesare pentru a beneficia de acest sprijin pot fi descărcate de pe site-ul ministerului și vor fi depuse online, în platformă. Verificarea veridicităţii informaţiilor transmise prin intermediul formularului digital de înscriere, a completării tuturor câmpurilor şi a declaraţiilor asumate de aplicant se realizează de către Unitatea de Implementare a Programului. Cheltuielile se vor deconta în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea lor, mai precizează ministerul (detalii și formulare aici https://turism.gov.ro/web/legislatie-incoming/ ).

