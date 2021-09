Mai mulţi cetăţeni din satul Vânători din comuna cu acelaşi nume ne-au semnalat multiple zone din localitate unde sunt aruncate grămezi de gunoi de către unii cetăţeni certaţi cu bunul simţ şi educaţia. Sub podul de pe strada Prof. C. Papuc sunt aruncate resturi menajere. O doamnă care locuieşte pe acea stradă ne spune: „Sunt diverse persoane care aruncă gunoaiele chiar din maşină. Nu apuc să văd numărul la maşină pentru că sunt în curte şi ei pleacă repede. Asta se întâmpla de mulți și când vine apa mare le ridică la suprafaţă şi le aruncă pe stradă sau intră la noi în curţi. Alții arunca pui vii de câine sau de pisici. E nesimţire curată”.

Pe o altă stradă, chiar în faţa casei şefului Gărzii de Mediu Neamţ, Iftime Petraru, aceeaşi situaţie. Doze de bere, cauciuc, cârpe şi alte gunoaie sunt în șanțul din apropiere. Tăbliță montată de primărie care-i avertizează că: Depozitarea gunoaielor pe malurile albiilor, râurilor, şanţurilor , platformelor sau în alte locuri a deşeurilor, gunoiului menajer, rumeguşului sau a cadavrelor de animale este STRICT INTERZISĂ. Fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 300 la 1.500 lei conform Legii 137/1995, privind Protecţia mediului şi HCL Nr. 10/2007, nu sperie pe nimeni, deoarece nu a fost depășită faza avertismentelor.

Primarul Maria Petrariu şi şeful Gărzii de Mediu, Iftime Petraru fac front comun împotriva acestor obiceiuri, cel puțin la nivel de declarații.

Maria Petrariu: „Fac apel la acei cetăţeni care aruncă gunoiul în locuri nepermise să nu mai facă acest lucru dacă ţin la această comună, dacă vor ca localitatea noastră să fie curată şi dacă îşi respectă consătenii. Pentru a descuraja acest fenomen vom demara în perioada următoare un proiect de achiziţionare sistem camere video în comună. Noi am montat plăcuţe de atenționare, să nu se mai arunce gunoiul în şanţuri sau sub poduri, am trimis pe cei de la ajutorul social să cureţe zonele unde sunt aruncate în locuri nepermise. Însă nu mă pot lupta cu mentalitatea şi lipsa de educaţie a unora dintre cetăţeni. Avem o comună atât de frumoasă şi e păcat să nu o păstrăm curată”.

Iftime Petrariu: „Aici intervine educaţia primită de acasă şi rolul părinţilor în educaţia copiilor. Cei şapte ani de acasă îşi spun cuvântul. Nu de puţine ori chiar eu am strâns gunoaiele aruncate peste drum de mine şi tot de atâtea ori le-am spus unor copii care aruncă doze de suc sau alte resturi în şanţ că eu nu sunt femeia lor de serviciu. Repet, aici intervine rolul părinţilor în casă, de a-şi educa copiii, care copii la rândul lor o să-şi educe proprii lor copii peste an să respecte mediul înconjurător şi comunitatea în care trăiesc”.

C.T. STURZU