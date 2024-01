Complexul Muzeal Național Neamț, cu sprijinul Complexului Național Moldova Iași, găzduiește la Muzeul de Artă Piatra Neamț, expoziția retrospectivă de pictură „Valentin Sava 70”. Manifestarea are loc în perioada 11 ianuarie – 25 februarie. Vernisajul este programat pe 11 ianuarie, cu începere de la ora 17:00, și are loc în prezența autorului și a curatorului expoziției, dr. Minola Iutiș, șef interimar al Muzeului de Artă Iași. Evenimentul marchează Ziua Culturii Naționale, iar în deschidere are loc un recital vocal-instrumental susținut de elevi ai Liceului de Arte „Victor Brauner”.

Reunind pe simeze lucrări realizate de pictorul Valentin Sava în perioada 1984 – 2023, expoziția este organizată în două secțiuni: peisaje cu titlul generic „Turnuri și cupole ieșene”, precum și o selecție de compoziții, peisaje, portrete, natură moartă, expuse în Sala de Artă Contemporană a Muzeului de Artă Piatra Neamț.

Originar din Roman, județul Neamț, Valentin Sava s-a născut pe 11 august 1953. A urmat cursurile Liceului de Artă „Octav Băncilă” din Iași – secţia Arte plastice (1964 – 1972) și ale Facultății de Muzică şi Arte Plastice de la Conservatorul „George Enescu” Iaşi (1979 – 1983), astăzi Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi, unde a devenit, în 2013, profesor universitar. Din 2005 deține titlul de Doctor în Estetica artelor vizuale, obținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Filosofie și Științele Comunicării, precum și Doctor în Arte Plastice și Decorative – Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași (2010).

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iaşi, secţia pictură (din 1990), plasticianul are în portofoliu numeroase expoziții personale și participări la expoziții de grup, în țară și în străinătate, activitatea sa fiind răsplătită cu distincții precum: Marele Premiu și Cupa pentru creaţie artistică – Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării Euroinvent 2013; Marele Premiu la Concursul Internațional de Creație Plastică „Eminesciana”, ediția a II-a (2012). În anul 2023, a primit tilul de Profesor Emerit al Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași.

„Pictura actuală, spre deosebire de cea tradițională, evoluează constant către o vizualizare a fenomenelor reale, traduse într-o cheie nouă, virtuală, din ce în ce mai încifrată”– este crezul artistic al autorului expoziției retrospective.

(G.S.)