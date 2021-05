La prima vedere vei considera ca Admiral se lauda cel mai mult cu sectiunea de cazinou si mai putin cu cea de pariuri sportive. O analiza mai atenta iti va spune insa ca platforma ascunde suficiente comori si la aceasta categorie, incepand cu optiuni numeroase de pariuri la fotbal si terminand cu sporturi rare de nisa.

Aproape totul din fotbal

Daca esti pasionat de fotbal si vrei sa joci la pariuri cu admiral.ro , ai ales una dintre platformele care iti poate oferi aproape orice eveniment din acest sport: Liga Campionilor, intalnirile europene pentru calificarea la Cupa Mondiala, UEFA Nations League, UEFA Euro Calificarile la feminin etc. Prin intermediul site-ului Admiral ai acces la meciuri care se desfasoara pe intreg globul, incepand cu partide din Anglia, Italia, Spania, Germania, Franta si terminand cu Columbia, Coreea de Sud, Croatia etc.

Cu pana la 400 de optiuni de pariere la partidele importante , Admiral asigura si la acest capitol diversitate si numeroase oportunitati de castig. Total goluri, sansa dubla, scor exact, linii asiatice, cornere, cartonase, marcatori, pariuri speciale pe jucator, suturile echipei si ale jucatorului – sunt doar o mica parte dintre variantele pe care le ai la dispozitie. Gasesti deci suficiente forme de pariere, indiferent daca preferi pariurile standard sau versiuni mai putin populare.

Pariezi relaxat pe tenis

La capitolul tenis, Admiral iti pune la dispozitie partide din competitiile ATP simplu si dublu, WTA simplu si dublu, Challenger, ITF Masculin si Feminin, UTR Pro Tenis. Cordoba, Montpellier, Singapore, Antalya, Boca Raton, Moscova sunt doar o parte dintre locatii in care poti ajunge cu gandul, mizand pe selectiile Admiral.ro.

De data aceasta, structura tipurilor de pariuri este destul de standard, cu posibilitatea de a miza pe total game-uri, total seturi, handicap la set si game-uri, total tiebreakuri etc. Per total poti alege in general intre 20 si 25 de variante de pariere specifice acestui sport.

Baschet cu greii sportului

NBA, Euroleague, WNBA, VTB United League se numara printre competitiile de baschet pe care Admiral le include in oferta sa. Desi ceva mai putin stralucitoare ca cea de fotbal si tenis, lista de optiuni din baschet include suficiente evenimente si selectii pentru a multumi si pariorii amatori, si pe cei profesionisti.

Variantele de pariuri incanta insa de-a dreptul, pentru ca la partidele importante sunt pana la 220 de optiuni. Specialele si punctele jucatorului, pase decisive si recuperari, scor si handicap la fiecare sfert si pariuri combi isi asteapta cu interes pariorii.

Mize la rece cu hochei pe gheata

Dintre sporturile abordate cu interes pe site-ul Admiral nu lipseste nici hocheiul, prezent prin evenimente din competitii de renume precum NHL, AHL, KHL sau Liga de hochei a Alpilor, in varianta live si antepost.

In functie de greutatea echipelor care se confrunta pe suprafata de gheata, oferta include optiuni de pariere care variaza de la 6 si pana la 180 pe partida. Majoritatea includ 70 – 75 de variante, printre care se numara clasicele pariuri pe total goluri, sansa dubla, primul gol, handicapuri, dar si in forme de tipul total goluri par/impar, ambele echipe sa marcheze etc.

Handbal direct la poarta

Printre sporturile care se bucura de un numar mare de selectii pe platforma Admiral se numara si handbalul. Momentan lista evenimentelor acoperite include partide din Liga campionilor, feminin si masculin, si EHF European League, care se joaca in tari precum Cehia, Danemarca, Austria, Germania, Franta, Romania etc.

Optiunile de pariere nu sunt foarte multe, dar este de altfel o caracteristica a acestui sport, pe care o vei observa pe oricare alt site de pariuri. In general, poti avea acces la 5 – 15 variante de pariuri: total goluri, handicap, sansa dubla, total goluri pentru fiecare echipa, urmatorul gol etc.

Platforma Admiral se prezinta foarte bine si la sporturile de nisa, categorie in care poti paria pe selectii din bandy, box, cricket, surfing, trotting, MMA, yachting, sah.