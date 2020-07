Recent s-a semnat contractul de asfaltare a 13 străzi din Târgu Neamţ, printre care şi cea a fostului primar, Decebal Arnăutu.

Este vorba de străzile Batalion, Popa Şapcă, Garoafelor, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Viitorului, Păstorului, Sublocotenent Câmpeanu şi fundăturile Ceahlău, Dorobanţi, Mihai Viteazul, Viilor şi Fieraru.

Valoarea investiţiei este de 70 de miliarde de lei vechi cu bani de la bugetul local. Lucrările de asfaltare vor fi executate de societatea Conest Iaşi.

„Lucrările vor începe după 15 iulie, în acest an. Iniţial aceste străzi erau incluse într-un singur lot de asfaltare, dar între timp acesta a fost tăiat, pentru că PNDL s-a desfiinţat, iar de la guvern nu avem sprijin financiar. Aşa că am fost nevoiţi să împărţim acel lot, în alte patru loturi, iar acest lot din care fac parte aceste 13 străzi va fi realizat cu bani de la bugetul local. În 8 ani am asfaltat peste 30 de km de străzi. Plus că am finalizat asfaltările la străzi care au rămas neasfaltate de pe timpul fostei administraţii. Iar pe toate străzile care nu au fost asfaltate am realizat investiţii în ceea ce înseamnă apă, canal şi gaz. Ar fi fost o bătaie de joc la adresa cetăţenilor să fac întâi asfalt, apoi să sparg asfaltul şi să bag apa, canal şi gaz, ca apoi să refac asfaltul. Totul se face într-o ordine şi în etape”, ne-a declarat primarul Daniel Harpa.

C.T. STURZU