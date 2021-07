Recentele inundaţii de la începutul lunii iulie care au lovit şi comuna Grumăzeşti au arătat că investiţiile făcute de către primărie privind dotările SVSU (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) au fost mai mult decât utile şi au făcut faţă cu brio potopului din data de 2 iulie.

“În cadrul unui instructaj Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ ne-a autorizat din nou activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul primăriei ocazie cu care ne-a şi felicitat pentru dotările pe care le avem şi ne-a dat ca şi exemplu de urmat în judeţ. SVSU din cadrul primăriei deţine motopompe, generatoare de curent mobile. Trebuie să ştiţi că motopompa scoate 10.000 de litri de apă pe minut. Apoi am mai dotat SVSU cu măşti, butelii de oxigen, medicamente necesare pentru situaţii de urgenţă şi multe altele. Vă mai pot spune că am făcut faţă la ultimele inundaţii din comună. Plus că noi am reabilitat şi consolidat multe poduri şi podeţe din comună înainte de recentele inundaţii şi nu au fost probleme. Nu s-a clintit o piatră din gabioanele pe care le-am construit”, ne-a spus Constantin Matasă , viceprimarul comunei Grumăzeşti.

C.T. STURZU