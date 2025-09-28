ACTUALITATEPOLITICAStiri fierbinti

Republica Moldova își alege viitorul. Tensiunile cresc înainte de anunțarea rezultatelor

de Vlad Bălănescu

Actualizare: Au fost numărate 70% din totalul voturilor exprimate. Se anunță o victorie categorică pentru PAS, partidul Maiei Sandu, care, până acum este cotat la peste 44% din voturi și procentul lor a crescut constant în ultima oră.

Actualizare: Președinta țării, Maia Sandu, a făcut apel la calm până la numărarea tuturor voturilor. Ea a acuzat: „am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă, încercări de a destabiliza situația: alarme cu bombă, alte provocări pe care le-am văzut atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării”.

Știre inițială: Urnele s-au închis în Republica Moldova la ora 21.00, dar votul la alegerile parlamentare continuă în unele țări din diaspora. Aproape 1.600.000 de oameni s-au prezentat la vot, reprezentând aproximativ 52% din populația cu drept cu vot. Se estimează că prezența o va depăși pe cea de la alegerile parlamentare din 2021.Republica Moldova își alege viitorul. Tensiunile cresc înainte de anunțarea rezultatelor

La aceste alegeri nu vot fi date publicității exit-poll-uri. Primele rezultate sunt așteptate după ora 23.00, dar rezultatele finale vor fi comunicate luni, 29 septembrie.

Tensiunile în Republica Moldova ating cote foarte înalte. Mai multe persoane au fost reținute de poliție, fiind acuzată că plănuiau mișcări de stradă și proteste pentru a contesta rezultatul alegerilor. Deja un lider al opoziției și-a chemat susținătorii luni, la amiază, la un protest pașnic.

Vom reveni cu amănunte.

