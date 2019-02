Proiectul de buget pe 2019 nu este acceptabil nici pentru primarul celui de-al doilea municipiu al județului Neamț, Roman. Lucian Micu se declară nemulțumit de propunerea Guvernului și de modificările aduse bugetelor locale. Potrivit acestuia, Romanul a pierdut anul trecut 7,6 milioane de lei, când cota de impozitare a scăzut de la 16% la 10%, iar anul acesta, odată cu plata obligațiilor sociale transferată la primării, se împovărează și mai mult.

”Atât eu, cât și ceilalți primari de municipii, indiferent de culoarea politică, ne declarăm nemulțumiți de proiectul bugetului pe anul în curs”, declară primarul Micu. ”În anul 2018, prin scăderea cotei de impozitare de la 16% la 10%, calculele au arătat, la finele anului, că am pierdut 7,6 milioane de lei, adică aproximativ 2 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproape de două ori bugetul de investiții al orașului. Promisiunile Guvernului la acea vreme erau că ni se vor da înapoi banii. Nu s-a întâmplat acest lucru. Mai mult, în acest an, deși am solicitat să primim 67% din impozitul pe venit, de la nivel național s-a luat decizia nu doar de a nu ne da această sumă, ba chiar de a împovăra bugetul local cu noi cheltuieli în domeniul asistenței sociale – plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a asistenților persoanelor cu handicap și chiar și suportarea contribuțiilor pentru personalul neclerical din municipiu. Nu am făcut un calcul, dar este clar că primim cu o mână și ni se ia cu două mâini. În aceste condiții, locuitorii municipiului Roman și, în general românii, nu vor putea avea condiții mai bune de trai. Soluția este atragerea de fonduri europene, ceea ce municipiul Roman a și făcut, dar, și din acest punct de vedere, modificările aduse de Ordonanța 114 atrag alte multe probleme pe contractele deja semnate și care trebuie să suporte modificări, astfel încât ne aflăm într-un cerc vicios, din care cetățeanul are cel mai mult de pierdut. În continuare, împreună cu ceilalți primari din Asociația Municipiilor din România, vom face demersuri pentru a-i convinge pe guvernanți că românii merită ca, din taxele lor, autoritățile să le dezvolte comunitatea în care trăiesc”.

Nu mai departe de vineri, 1 februarie, primarul municipiului Piatra Neamț susținea aproximativ același lucru și reproșa Guvernului proiectul de buget, considerându-l… pervers (detalii aici). (I.Ș.)