Mihai Chirica, primarul de Iași, a fost pus sub acuzare în urma descinderilor procurorilor DIICOT ce au avut loc ieri, 14 decembrie 2022. După audieri, acesta a anunțat că i s-a comunicat calitatea de inculpat și a fost pus sub control judiciar pentru următoarele două luni. „S-a extins cazul din 2020 al domnului Zămoșteanu, tot pe probleme legate de urbanism. Același blestem care urmărește de multă vreme situația din Iași. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect și apoi cea de inculpat în acest dosar și va trebui să interacționez mai puțin cu Direcția de Urbanism și cu cei care lucrează în zonă. Am interdicția să nu comunic cu cei care se ocupă de urbanism. Există o oarcare dezamăgire ca să spun așa, pentru că nu este așa cum se vorbește și lucrurile astea se vor demonstra mai departe în instanță. Oboseală și cam mult stres pentru această situație“, a declarat primarul Mihai Chirica la ieșirea de la audieri, conform presei locale.

La perchezițiile de ieri, care au avut loc la Primăria Iași și la alte sedii publice, la domicilii ale unor persoane fizice, au fost puse în executare mandatele de aducere la audieri a 30 de persoane, în mare parte funcționari din administrația publică locală, între care și fostul viceprimar Gabriel Harabagiu.

Avocatul primarului Chirica, Daniel Atasiei, a precizat că este vorba de semnarea a opt acte, înscrisuri în domeniul construcțiilor, iar pentru șapte din aceste acte se reține o infracțiune de abuz în serviciu, iar pentru una de uzurpare a funcției. Mai multe detalii puteți recitiți aici și aici .

(G. S.)