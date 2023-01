Astăzi, 16 ianuarie, Primăria Piatra-Neamţ organizează două întâlniri pentru dezbaterea proiectului de buget postat pe site-ul instituţiei încă din data de 3 ianuarie. De la ora 12,00, conducerea primăriei se va întâlni cu directorii unităţilor de învăţământ şi cu reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor. Proiectul de buget prevede o alocare de peste 27,7 milioane de lei pentru învăţământ, cea mai mare parte din aceasta, 14, 6 milioane de lei fiind destinată cheltuielilor materiale şi serviciilor, în timp ce pentru burse şi alte cheltuieli au fost prinse 9 milioane de lei.

Tot astăzi, de la ora 14,00 primarul Andrei Carabelea va afla opiniile ONG-iştilor, tinerilor, celor din cultură şi ale cetăţenilor municipiului despre proiectul pregătit pentru anul 2023.

Mâine, 17 ianuarie, de la ora 12,00, sunt chemaţi la dezbateri reprezentanţii asociaţilor şi cluburilor sportive, iar de la ora 15,00, la Rubik Hub, vor fi consultări cu mediul de afaceri.

Pentru proiectele de dezvoltare ale oraşului, vor fi alocate 216 milioane de lei, cu 60 de milioane mai mult față de anul trecut, potrivit informaţiilor furnizate de administraţia locală. Din finanțări europene sunt aşteptate fonduri de 100 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență și 33 de milioane prin Programul Operațional Regional.

Totalul veniturilor pe care se bazează primăria în acest an este de 397 milioane de lei, iar deficitul estimat este de aproximativ 20 de milioane de lei, în condiţiile în care cheltuielile ar putea depăşi 417 milioane de lei.

„Am pus la punct, alături de colegii mei din primărie, planul de buget pentru 2023. Efectul investițiilor și al lucrărilor este vizibil – avem un buget aproape dublu față de acum doi ani. 2023 fi un an cu multe investiții, un an în care vom finaliza cele mai importante proiecte de modernizare a orașului, în care vom vedea schimbări mari în Piatra-Neamț și avem un proiect de buget care reflectă întocmai importanța pe care am acordat-o secțiunii de dezvoltare”, precizează primarul Andrei Carabelea.

Sinteza proiectului de buget poate fi consultată aici.

Angela Croitoru