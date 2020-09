Mugur Cozmanciuc – Vom construi în județul Neamț un Centru Național de Sănătate! Pentru sănătatea nemțenilor avem la dispoziție 100 milioane de euro

Ministrul Sănătății Nelu Tătaru, președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL la președinția CJ Neamț și Andrei Carabelea – candidatul la primăria municipiului Piatra Neamț au susținut luni, 21 septembrie, o conferință de presă în care au prezentat principalele proiecte de modernizare a sistemului medical de sănătate din județul Neamț. S-a pus accentul pe construirea unui nou spital județean, a unui Centru Național de Sănătate care va fi oferi un act medical de calitate nemțenilor și care va stimula turismul medical în județul Neamț.

Redăm mai jos principalele declarații care au fost făcute:

Nelu Tătaru – ministrul Sănătății

Despre modernizarea sistemului de sănătate am discutat de multe ori cu Mugur, cu care mă știu de ani de zile, suntem și prieteni. Pe perioada pandemiei am trecut de două ori pe la spitalul județean Neamț și am văzut care sunt serviciile și am constatat că nu putem realiza calitatea medicală de care au nevoie pacienții. Necesitatea unui spital județean nou este imperioasă, dar și a unui centru național de sănătate, care să servească interesului pacientului român și nu numai. Dacă dezvoltăm o capacitate medicală trebuie să se susțină economic și să poată rezolva un număr mare de patologii. Și la spitalul de la Roman, unde au fost preluați pacienții non – Covid, am discutat că este nevoie să mai dezvoltăm și acolo, să mărim capacitatea acestei unități medicale. Când vorbim de un centru complex, vorbim ca o gamă largă de patologii să fie tratate. De asemenea, chiar dacă se construiește spitalul regional de la Iași, nu înseamnă că ne-am oprit cu dezvoltarea sistemului medical al fiecărui județ în parte. În județul Neamț vom sprijini proiectul de construire a unui nou spital județean, a acestui punct național de sănătate, reabilitarea spitalului de la Bicaz, reașezarea spitalului de la Roman, dar și al celui din Târgu Neamț. Ministerul Sănătății va fi partener și se va implica și în consilierea a tot ceea ce înseamnă fonduri europene. Avem la dispoziție 4 miliarde de euro pentru sănătate, haideți să implementăm niște proiecte pentru dezvoltarea calității medicale din Piatra Neamț.

Spitalul mobil de la Lețcani: Am fost ieri să văd în ce stadiu este în urma unor sesizări, după ce au primit de la DSP autorizație provizorie de funcționare. Nu aveau autorizație sau negație de la ISU. Se va face reevaluarea la tot ce înseamnă avize. Este nevoie de o așezare structurală pe tot ce înseamnă tratarea pacienților Covid, care să corespundă cu o secție specială COVID – terapie intensivă și infecțioase. Reorganizarea se poate face în 2 – 3 zile, dar este nevoie de avize inclusiv pentru apa menajeră ce pleacă din acest spital, care este risc biologic. În condițiile în care există aceste avize și se dau asigurări că totul este conform într-o săptămână spitalul mobil poate fi dat în funcțiune.

Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL pentru președinția CJ Neamț

Vom construi la Neamț un Centru Național de Sănătate, un complex integrat care să folosească resursele naturale de la Negulești, Bălțătești, Oglinzi, pentru că există finanțări la nivel european și guvernamental pentru astfel de proiecte.

Județul Neamț are la dispoziție 100 milioane de euro pentru un nou spital județean și pentru dezvoltarea acestui Centru Național de Sănătate. Mai vrem să punem la punct centrele pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

Împreună cu parteneri din privat, alături de cetățean, de pacient, Consiliul Județean Neamț și primăria Piatra Neamț ne vom asigura ca în perioada 2020 – 2024 Neamțul să fie un pol de dezvoltare al turismului medical în județul Neamț.

Andrei Carabelea – candidatul PNL la primăria Municipiului Piatra Neamț

Am încheiat săptămâna trecută într-un mod fascinant cu vizita premierului României și am început-o pe aceasta cu ministrul Sănătății, un om care arată implicare și devotament pentru sănătatea românilor. Nelu Tătaru conduce un minister cu o misiune dificilă, care a preluat un sistem care știam că e plin de vulnerabilități și îl conduce cu maximă eficiență și prudență.

Județul Neamț oferă servicii medicale precare, trebuie să schimbăm acest lucru. Cauza nu este dată de cadrele medicale, nu este vina doctorilor, asistenților de la Spitalul Județean Neamț pentru felul în care sunt tratați pacienții din Piatra Neamț și Neamț. Este vina unui sistem de management deficitar condus cu bocancul de un “baron” local, care a condus iresponsabil și nu are niciodată în vedere sănătatea oamenilor, ci doar buzunarele cumetrilor. Spitalul Județean Neamț este unul bolnav, avem nevoie de însănătoșirea acestui sistem. Vă chem pe 27 septembrie pe toți pietrenii, nemțeni la vot să decideți sănătatea noastră a tuturor. Împreună cu Mugur Cozmanciuc vom moderniza sistemul de sănătate din județ, vrem să oferim un sistem de sănătate și un spital județean nou. Vom accesa fonduri nerambursabile pentru crearea acestui spital județean nou. Mă voi implica personal și voi fi un primar 24 din 24 ore implicat pentru sănătatea pietrenilor. Voi face campanii de informare pentru sănătatea pietrenilor. Avem centre de sănătate de care pietrenii nu știu, de aceea trebuie să îi informăm că sunt medici gata să îi consulte. Voi înființa un dispecerat care să funcționeze permanent, pentru ca pietrenii să acceseze servicii moderne de telemedicină. Există sisteme eficiente prin care putem consilia pacienții de la distanță. Pe de altă parte, vom fi atenți și la sănătate persoanelor vulnerabile, în parteneriat cu ONG-urile vom asigura îngrijire la domiciliu, să avem grijă de persoanele cu dizabilități și cele vârstnice. Și de asemenea voi iniția un program de îmbătrânire sănătoasă.

Echipa de comunicare PNL Neamț