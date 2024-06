0:00

O nouă tragedie lovește lumea culturală din România. Marea actriță a teatrului și filmului românesc, Ileana Stana Ionescu a încetat din viață.

Ea a activat și pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț între 1959 și 1965. După aceea s-a mutat la București unde a jucat la Teatrul Național.

„Tot ce s-a petrecut în teatrul din Piatra Neamț a fost minunat. Anii cei mai frumoși ai tinereții noastre, vorbesc și în numele soțului meu, i-am petrecut acolo. Datorită teatrului am cunoscut această frumoasă țară, am umblat mult prin sate, am reprezentat «Soacra cu trei nurori», n-am să uit asta niciodată, am cunoscut țara asta de care m-am îndrăgostit și pe care n-aș părăsi-o niciodată”, declara Ileana Stana Ionescu.

Teatrul Național I.L. Caragiale a postat un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook: „Ileana Stana Ionescu va rămâne în istoria teatrului românesc, ca una dintre cele mai dăruite actrițe ale generației sale. A debutat ca actriță in l955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșita, cu rolul Agnes în “Școala femeilor” de Molière. În anul 1959, a intrat în trupa Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar din 1965 a devenit actrița Teatrului Național ”I.L.Caragiale”, pe scena căruia a jucat roluri importante, printre care: Fraulein – „Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, regia Horea Popescu (1977), Hecuba – „Troienele”, Doica – „Medeea” de Seneca în „Trilogia antică”, regia Andrei Şerban (1990), Stăvăroaia – „Iolul şi Ion Anapoda” de G.M. Zamfirescu, regia Ion Cojar (2006), Soacra – “Micul infern” de Mircea Ștefănescu, regia Mircea Cornișteanu (2013).

Dumnezeu s-o odihnească, condoleanțe familiei!”.

Z.C.