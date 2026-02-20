L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat

Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează sâmbătă, 21 februarie, în partea a doua a sezonului regulat. În cadrul etapei a XVIII-a a Ligii a II-a, cu începere de la ora 11:00, sunt programate partidele: Politehnica Iași-Olimpia Satu-Mare, Metalul Buzău-FC Bacău și Gloria Bistrița-CSM Ceahlăul.
Etapa a XVIII-a a debutat ieri, 19 februarie, cu partida FC Voluntari-Steaua București 2-0. Sâmbătă se mai dispute partidele: CSM Slatina-FC Câmpulung-Muscel, CS Afumați-CSC Dumbrăvița, CSM Reșița-Chindia Târgoviște și Dinamo București-Sepsi Sfântu Gheorghe. Duminică, 22 februarie, au loc meciurile CS Tunari-CSC Șelimbăr și FC Bihor Oradea-ASA Târgu Mureș. Etapa se încheie marți, 24 februarie, cu partida Concordia Chiajna-Corvinul Hunedoara.
CLASAMENT
|1
|CORVINUL HUNEDOARA
|17
|13
|4
|0
|28-9
|43
|2
|FC Voluntari
|18
|10
|6
|2
|24-12
|36
|3
|Sepsi Sfântu Gheorghe
|17
|11
|3
|3
|25-15
|36
|4
|FC Bihor Oradea
|17
|11
|2
|4
|35-18
|35
|5
|ASA Târgu Mureş
|17
|10
|3
|4
|35-18
|33
|6
|CSM Reşiţa
|17
|10
|2
|5
|31-17
|32
|7
|Chindia Târgovişte
|17
|9
|3
|5
|30-15
|30
|8
|Steaua Bucureşti
|18
|9
|3
|6
|30-25
|30
|9
|Metalul Buzău
|17
|9
|2
|6
|29-18
|29
|10
|Politehnica Iaşi
|17
|7
|4
|6
|16-17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|7
|3
|7
|25-18
|24
|12
|CS Afumaţi
|17
|7
|3
|7
|25-23
|24
|13
|FC Bacău
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|6
|4
|7
|22-22
|22
|15
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|17
|5
|3
|9
|17-32
|18
|16
|CSC 1599 Şelimbăr
|17
|4
|4
|9
|24-26
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|4
|4
|9
|21-27
|16
|18
|CSC Dumbrăviţa
|17
|4
|3
|10
|21-32
|15
|19
|Dinamo Bucureşti
|17
|2
|6
|9
|12-28
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|17
|3
|1
|13
|14-38
|10
|21
|FC Câmpulung-Muscel
|17
|2
|3
|12
|8-41
|9
|22
|CS Tunari
|17
|1
|5
|11
|13-33
|8
În etapa a XIX-a, sâmbătă, 28 februarie, echipele din Regiunea Nord-Est au următorul program: CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași, FC Bacău-Gloria Bistrița și CSM Ceahlăul-FC Voluntari. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: FC Bacău; CSM Ceahlăul; Politehnica Iași)