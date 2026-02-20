SPORTACTUALITATEBACĂU

L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat

de Vlad Bălănescu

Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează sâmbătă, 21 februarie, în partea a doua a sezonului regulat. În cadrul etapei a XVIII-a a Ligii a II-a, cu începere de la ora 11:00, sunt programate partidele: Politehnica Iași-Olimpia Satu-Mare, Metalul Buzău-FC Bacău și Gloria Bistrița-CSM Ceahlăul.

POLI IAȘI
FC BACĂU
CSM CEAHLĂUL

Etapa a XVIII-a a debutat ieri, 19 februarie, cu partida FC Voluntari-Steaua București 2-0. Sâmbătă se mai dispute partidele: CSM Slatina-FC Câmpulung-Muscel, CS Afumați-CSC Dumbrăvița, CSM Reșița-Chindia Târgoviște și Dinamo București-Sepsi Sfântu Gheorghe. Duminică, 22 februarie, au loc meciurile CS Tunari-CSC Șelimbăr și FC Bihor Oradea-ASA Târgu Mureș. Etapa se încheie marți, 24 februarie, cu partida Concordia Chiajna-Corvinul Hunedoara.

CLASAMENT

1CORVINUL HUNEDOARA17134028-943
2FC Voluntari18106224-1236
3Sepsi Sfântu Gheorghe17113325-1536
4FC Bihor Oradea17112435-1835
5ASA Târgu Mureş17103435-1833
6CSM Reşiţa17102531-1732
7Chindia Târgovişte1793530-1530
8Steaua Bucureşti1893630-2530
9Metalul Buzău1792629-1829
10Politehnica Iaşi1774616-1725
11Concordia Chiajna1773725-1824
12CS Afumaţi1773725-2324
13FC Bacău1765621-2223
14CSM Slatina1764722-2222
15CSM Ceahlăul Piatra Neamţ1753917-3218
16CSC 1599 Şelimbăr1744924-2616
17Gloria Bistrița1744921-2716
18CSC Dumbrăviţa17431021-3215
19Dinamo Bucureşti1726912-2812
20Olimpia Satu Mare17311314-3810
21FC Câmpulung-Muscel1723128-419
22CS Tunari17151113-338

În etapa a XIX-a, sâmbătă, 28 februarie, echipele din Regiunea Nord-Est au următorul program: CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași, FC Bacău-Gloria Bistrița și CSM Ceahlăul-FC Voluntari. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: FC Bacău; CSM Ceahlăul; Politehnica Iași)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
