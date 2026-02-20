FOTO. Sportivii CSM Bacău vor reprezenta România la cel mai puternic turneu de box din Europa

Doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Bacău (CSM) vor lua startul și vor reprezenta România la cel mai puternic turneu de box din Europa.

Este vorba despre cea de-a 77-a ediție a prestigiosului Turneu Internațional de Box STRANDJA, cel mai vechi turneu din Europa și unul dintre cele mai puternice trei din lume la nivel de seniori, ce se desfășoară în perioada 21 februarie – 2 martie 2026, la Sofia, în Bulgaria.

CSM Bacău este reprezentat în lotul național al României de Scalco Vasile la categoria 60 kg și Ciobanu Răzvan la categoria 90 kg, ambii pregătiți de antrenorul Marius Ciocan.

Pentru ambii sportivi, participarea la STRANDJA 2026 reprezintă un test important înaintea marilor competiții ale anului, obiectivul final fiind calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Peste 400 de sportivi de pe cinci continente vor urca în ring într-o competiție care reprezintă un important turneu de verificare înaintea Campionatelor Europene și Mondiale din acest an.

Clubul Sportiv Municipal Bacău urează mult succes sportivilor băcăuani și întregii echipe a României!

Florin Crăciun