ACTUALITATENEAMȚ

Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosă

de Sofronia Gabi

Pompierii au intervenit joi, 19 februarie 2026, în jurul orei 13:30, în comuna Dumbrava Roșie, după un apel la 112, pentru salvarea unei bovine căzute într-o fosă dintr-o gospodărie.

La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și SVSU Dumbrava Roșie. Ajunși la locul indicat, salvatorii au constatat că animalul se afla într-o fosă cu o adâncime de aproximativ doi metri.

Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosăCu ajutorul unui utilaj pus la dispoziție de SVSU și folosind echipamentele specifice din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru scoaterea bovinei din mediul ostil. Ulterior, animalul a fost preluat de proprietar.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat
Articolul următor
Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații” de la IPJ Neamț

Ultima ora

ACTUALITATE

Incendiu cu victimă la Bâra – o persoană a murit carbonizată

Un puternic incendiu a mistuit locuința unui sătean din...
ACTUALITATE

Vacanța de schi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Dăm drumul la distracție și în acest weekend (20-22...
SOCIAL

Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații” de la IPJ Neamț

Doi bărbați surprinși de incendiu în locuința lor din...
SPORT

L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat

Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț...
SPORT

FOTO. Sportivii CSM Bacău vor reprezenta România la cel mai puternic turneu de box din Europa

Doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Bacău (CSM)...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale