Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații” de la IPJ Neamț

de Popa Denisa

Doi bărbați surprinși de incendiu în locuința lor din comuna Gherăești, au fost salvați de „mascații” din cadrul IPJ Neamț. S-a întâmplat în zorii zilei de 20 februarie, în jurul orei 06:30, când pompierii au fost solicitați să intervină prin apel la numărul unic de urgență 112. Până la sosirea militarilor, cei doi locatari au fost salvați de polițiștii de la Acțiuni Speciale Neamț, aflați în misiune în zonă. „Până la sosirea pompierilor, din interiorul locuinței au fost evacuați doi bărbați în vârstă de 68 și 72 de ani .Cele două persoane au fost evacuate de doi luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț, aflați într-o misiune în localitatea Gherăești. Cele două persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD și SAJ la locul evenimentului”, anunță ISU Neamț.

Incendiul s-a manifestat generalizat în interiorul a patru camere și parțial la acoperișul locuinței, existând posibilitatea propagării la întregul imobil și la anexele gospodărești din imediata apropiere. Din interior a fost scoasă o butelie care prezenta risc de explozie. Până la final au ars 90 mp din acoperișul casei și bunurile din interiorul celor patru camere – mobilier, materiale textile, aparate electrocasnice, articole de uz casnic și tâmplăria din pvc de la 6 uși și 4 ferestre. Specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că incendiul a fost generat de un scurtcircuitul electric cauzat de un conductor electric defect.

FOTO-VIDEO IPJ și ISU Neamț
(G. S.)

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
