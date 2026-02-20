ACTUALITATEEVENIMENT

Vacanța de schi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

de Vlad Bălănescu

Dăm drumul la distracție și în acest weekend (20-22 februarie 2026) cu Adda, Connect-R, Los Anonimos, la cea de-a V-a Ediție a Serbărilor Zăpezii!
Aer curat, distracție maximă și adrenalină – la Durău Park, pe pârtia de schi, la tubing, la săniuș și la food court, într-un peisaj ce îți taie răsuflarea.
Nicio zi de vacanță fără oportunitățile de distracție oferite în Durău Park pentru întreaga familie!
Vă așteptăm alături de MARSAT – partener oficial al celei de-a V-a ediții a Serbărilor Zăpezii – 2026, să dăm muzica și distracția mai tare!Vacanța de schi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!
Nu uitați să vă bucurați de fiecare zi de vacanță!

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
