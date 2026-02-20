Vacanța de schi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Dăm drumul la distracție și în acest weekend (20-22 februarie 2026) cu Adda, Connect-R, Los Anonimos, la cea de-a V-a Ediție a Serbărilor Zăpezii!

Aer curat, distracție maximă și adrenalină – la Durău Park, pe pârtia de schi, la tubing, la săniuș și la food court, într-un peisaj ce îți taie răsuflarea.

Nicio zi de vacanță fără oportunitățile de distracție oferite în Durău Park pentru întreaga familie!

Vă așteptăm alături de MARSAT – partener oficial al celei de-a V-a ediții a Serbărilor Zăpezii – 2026, să dăm muzica și distracția mai tare!



Nu uitați să vă bucurați de fiecare zi de vacanță!