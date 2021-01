Politehnica Iaşi a înregistrat o nouă înfrângere, iar antrenorul principal Daniel Pancu a demisionat.

În etapa a XIX-a a Ligii I, miercuri, 27 ianuarie, s-a înregistrat rezultatul Politehnica Iaşi-UT Arad 1-2 (1-0). Au marcat: Flores (9)/Da Silva (90) şi Rus (90).

“Am venit la Poli cu inima deschisă, cu toată dorința de a construi o echipă frumoasă. Nu mai are sens acum să înșir motivele și cauzele pentru care s-a ajuns în acest punct, însă vreau să știți că am făcut tot ce a depins de mine să reușim împreună. Sunt convins că nu acesta e locul pe care îl merită Poli și sunt sigur că va răsări soarele în Copou. Mai regret și faptul că nu am prins măcar o partidă cu suporterii ieșeni în tribunele stadionuluui Emil Alexandrescu. Indiferent ce-mi va oferi viitorul, voi fi mereu alături de acest club și de oamenii deosebiți cu care am colaborat. Mult noroc, Poli Iași!”, a declarat Daniel Pancu, pentru site-ul oficial al clubului.

În aceeaşi rundă, tot miercuri, 27 ianuarie, s-a consemnat şi scorul Academica Clinceni-FC Botoşani 2-1 (1-1), prin golurile înscrise de Popa (13) şi Chunchukov (73)/Al-Mawas (27). Rezultatele complete ale rundei sunt următoarele:

CLASAMENT

1 FCS BUCUREŞTI 19 13 3 3 44-18 42 2 CFR Cluj 19 12 5 2 26-9 41 3 Universitatea Craiova 19 10 6 3 22-12 36 4 Sepsi Sfântu Gheorghe 19 8 8 3 31-18 32 5 Academica Clinceni 19 7 8 4 20-16 29 6 Chindia Târgovişte 19 7 7 5 17-15 28 7 FC Botoşani 19 6 6 7 27-25 24 8 Viitorul Constanţa 19 5 9 5 27-26 24 9 UT Arad 19 6 6 7 17-28 24 10 Gaz Metan Mediaş 19 7 2 10 25-30 23 11 Dinamo Bucureşti 19 6 4 9 22-24 22 12 Campionii Fotbal Club Argeş 19 4 7 8 18-26 19 13 Astra Giurgiu 19 4 6 9 24-30 18 14. Hermannstadt Sibiu 19 3 8 8 19-29 17 15 FC Voluntari 19 4 4 11 22-31 16 16 Politehnica Iaşi 19 4 3 12 17-41 15

În etapa a XX-a a Ligii I, sâmbătă, 30 ianuarie, este programată disputa FCS Bucureşti-Politehnica Iaşi, iar duminică, 31 ianuarie, se joacă FC Botoşani-Hermannstadt Sibiu. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Politehnica Iaşi, FC Botoşani)