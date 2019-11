interviu cu antrenorul Speranţei Răuceşti

R.: Cum apreciaţi evoluţia echipei de-a lungul turului de campionat?

Gabriel Coşa: Consider că suntem în obiectiv. Ne situăm, adică, pe unul dintre primele două locuri în clasament, condiţia impusă fiind să nu fie mai mult de 3 puncte diferenţă faţă de ocupanta locului întâi. Din fericire, nu am avut surprize neplăcute de-a lungul turului. Am început ceva mai dificil, dar ne-am reglat pe parcurs şi lucrurile s-au aşezat pe făgaşul dorit de noi. Chiar şi la meciul direct cu Borca cred că s-a văzut că, valoric, suntem cam la acelaşi nivel, chiar dacă am pierdut. Dacă am fi condus noi la pauză, nu cred că ar fi fost ceva exagerat. Cred că în retur vom evolua şi mai bine.

R.: Cum vi se pare nivelul competiţiei?

Gabriel Coşa: Am avut doar un singur meci la care ne putem raporta, pentru a estima nivelul real al echipei noastre. Trebuie să ne organizăm foarte bine pregătirea de iarnă, pentru a face nişte meciuri amicale cu adversari puternici. Poate şi în timpul returului vom reuşi să programăm partide amicale cu adversari mai tari. Consider că este o diferenţă prea mare între primele două clasate şi celelalte competitoare.

R.: Vă propuneţi întărirea echipei cu jucători noi?

Gabriel Coşa: În pauza ce urmează vrem să mai aducem 2-3 jucători, pentru a creşte valoarea echipei. Sper să şi concretizăm discuţiile pe care le purtăm. Doresc să începem cât mai repede perioada de pregătire. Poate chiar din luna ianuarie 2020.

R:. – Urmează şi meciuri de cupă. Cum le veţi aborda?

Gabriel Coşa: Repet, avem nevoie de jocuri cu adversari cât mai tari. De aceea, spre deosebire de sezoanele precedente, încercăm să avansăm cât mai mult şi în cupă, cel puţin până în semifinale. Aici putem juca meciuri tur-retur cu adversari mai buni, care să ne pună reale probleme.

R.: – Ce jucători doriţi să remarcaţi? Sunt şi fotbalişti care au rămas datori?

Gabriel Coşa: Nu vreau să remarc un jucător anume. Fiecare a avut partide mai bune şi mai puţin bune. Sunt în general mulţumit. Duminică la pauză, de pildă, am intrat un pic mai tare în ei, pentru a reveni la nivelul de seriozitate, care ne-a caracterizat de-a lungul turului. La fel fusese şi cu o săptămână înainte, la Pângăraţi. În general însă, am etalat un fotbal bun şi de calitate de-a lungul turului de campionat.

R.: – Totuşi?

Gabriel Coşa: Avem golgeterul seriei, pe Dragoş Patrichi, sunt mulţumit de Mario Şchiopu, consider că Alex Smău este în creştere evidentă faţă de sezonul trecut. M-a mulţumit şi evoluţia lui Ionuţ Bicleanu, poate mai puţin la meciul de la Borca, unde consider că ar fi trebuit să se implice mai mult pentru mobilizarea echipei. Vreau să-l remarc şi pe Ilie Pavăl. A fost surpriza plăcută a turului, deşi la început nu părea a se încadra foarte bine în planurile noastre. Dar a pus osul la treabă şi sper ca şi în retur să continue pe aceaşi linie.

R.:- Cum apreciaţi partea organizatorică?

Gabriel Coşa: Vreau să mulţumesc tuturor celor care au fost alături de echipa noastră. Totul a fost foarte bine pregătit şi organizat, începând de la seturile de echipament, continuând cu masa, cu faptul că nu au fost nici un fel de probleme de ordin financiar. Proiectul „Speranța, cheia spre performanță”, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Neamț, ne-a fost de mare ajutor, iar toţi cei din comună ne-au susţinut şi s-au interesat de soarta echipei. Sper ca în primăvară să îndeplinim obiectivele propuse şi să ne bucurăm împreună.

