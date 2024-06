0:00

Un tânăr de 24 de ani, din Târgu Neamț, a fost condamnat de magistrații Tribunalului Neamț la un an și 4 luni de închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere, fiind găsit vinovat de comiterea infracțiunii de dare de mită. Totul i s-a tras după ce pe 23 aprilie 2023 a fost înregistrat de aparatul radar cu o viteză de 98 de km/h în Târgu Neamț, limita legală fiind de 50 km/h. Când a fost oprit de polițiști aceștia au constatat că tânărul era sub influența băuturilor alcoolice, având o valoare la etilotest de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, a prezentat oamenilor legii un permis de conducere emis de autoritățile din Marea Britanie, documentul fiind măsluit. De menționat este faptul că șoferul avea permis, dar era suspendat, măsura urmând să expire în doar trei zile.

În aceste condiții pentru a scăpa fără dosar penal, a oferit agenților 200 de euro. Demersul nu l-a ajutat cu nimic, pentru a fost trimis în judecată pentru dare de mită, iar prin hotărârea de condamnare judecătorii au dispus confiscarea în folosul statului a banilor cu titlu de mită. De menționat este faptul că pe rolul Judecătoriei Târgu Neamț tânărul mai are un dosar cu acuze de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Mai trebuie spus că la momentul la care a fost oprit de polițiști, aceștia i-au comunicat că va fi sancționat cu amendă de 1.305 lei pentru depășirea limitei de viteză, 870 de lei pentru că nu avea asupra sa permisul de conducere și 11.305 lei pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, cu aplicarea măsurii complementare de 6 puncte penalizare.

(G. S.)