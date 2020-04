Al 27-lea deces în județul Neamț a fost anunțat de autorități în această seară, 28 aprilie. Este vorba despre o femeie de 80 de ani, cu sechele după un accident vascular cerebral, boli cardiace și diabet. Ea a fost internată în secția Medicală pe 31 martie și pe 2 aprilie a fost transferată la Boli Infecțioase de la Spitalul Județean de Urgență Neamț, când a fost confirmată pozitivă la noul virus. Femeia a decedat pe 27 aprilie. Este al 654-lea deces la nivel național, numărul total anunțat fiind 663, până acum (6% din total, respectiv 11.616 persoane confirmate). Sunt 3.404 persoane declarate vindecate și externate (29%). (C.I.)

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat următoarele decese:

Deces 651 – Femeie, 76 ani, jud. Ilfov

Data internării: 25/04/2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Victor Babes” Bucuresti

Data confirmarii: 24/04/2020

Data decesului: 27/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Boala cardio-vasculara. Diabet zaharat tip II. Dementa senila

Provine din focarul din Caminul de batrani, jud.Ilfov, unde a avut contact cu o persoană infectată

Deces 652 – Bărbat, 84 ani, jud. Arges

Data internării: 12/04/2020 în Spitalul Județean Pitești

Data recoltării: 12/04/2020

Data confirmarii: 13/04/2020, dupa care a fost transferat la Spitalul Orasenesc Mioveni (spital de suport)

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Insuficienta cardiaca globala clasa 2-3. HTA. Sechele AVC. Insuficienta renala acuta. HDS

Deces 653 – Femeie, 65 ani, jud. Arges

Data internării: 16/04/2020 in Spitalul Județean Pitești

Data recoltării: 16/04/2020

Data confirmării: 17/04/2020, după care a fost transferată la Spitalul Orasenesc Mioveni (spital de suport) pe 18/04/2020

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Neoplasm de pancreas. Diabet zaharat insulino-dependent. Insuficienta renala cronica – dializata. Splenectomie. HTA

Deces 654 – Femeie, 80 ani, jud. Neamt

Data internării: 31/03/2020 in Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt – Sectia Medicala, transferata apoi in Sectia de Boli infectioase dupa confirmare

Data recoltarii: 01/04/2020

Data confirmarii: 02/04/2020

Data decesului: 27/04/2020,

Comorbidități: AVC sechelar. Fibriliatie atriala permanenta. HTA esentiala. Diabet zaharat tip II

Deces 655 – Femeie, 64 ani, jud. Ialomita

Data internarii: 25/04/2020 în Spitalul Județean de Urgență Slobozia – Sectia Oncologie

Data recoltarii: 25/04/2020

Data confirmarii: 27/04/2020

Data decesului: 25/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Neoplasm bronho-pulmonar cu metastaze cerebrale

Deces 656 – Femeie, 81 ani, jud. Alba

Data internarii: 13/04/2020 in Spitalul PNF Aiud

Data recoltarii: 13/04/2020

Data confirmarii: 14/04/2020

Transferata in Spitalul Mun.Blaj pe 16/04/2020, in urma agravarii starii pacientei

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Cecitate bilaterala

Deces 657 – Femeie, 76 ani, jud. Timis

Data recoltarii: 17/04/2020, cu ocazia dializei într-un centru de dializă Timisoara (salon separat)

Data confirmarii: 18/04/2020

Data internarii: 19/04/2020 in Spitalul de Boli Infecțioase Timisoara.

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Insuficienta renala cronica dializata. HTA. Diabet zaharat.

Deces 658 – Bărbat, 82 ani, jud. Arges

Data internarii: 09/03/2020 in Spitalul Județean Pitești -Sectia Chirurgie vasculara, unde a suferit o amputatie de coapsa dreapta

Data recoltarii: 17/04/2020 – la acel moment pacientul era asimptomatic

Data confirmarii: 18/04/2020

Transferat pe 19/04/2020 la Spitalul Orasenes Mioveni (spital de suport)

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II. HTA

Deces 659 – Femeie, 70 ani, jud. Hunedoara

Medic pensionar specializat in medicina interna, doctor in medicina, aflat in contract de colaborare cu Spitalul Municipal Brad. Din data de 31/03/2020 nu s-a mai prezentat la serviciu. Din 08/04/2020 starea pacientei s-a agravat, s-a prezentat la Spitalul Municipal Brad pentru test rapid (rezultat pozitiv) si a fost internata in aceeasi zi.

Transferata pe 08/04/2020 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde a fost intubată

Data recoltarii: 09/04/2020

Data confirmarii: 09/04/2020

Data decesului: 27/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Diabet zaharat. Cardiopatie ischemica. HTA

Deces 660 – Femeie, 77 ani, jud. Cluj

Data internării: 07/04/2020 in Spitalul Municipal Cluj, transferata in aceeasi zi in Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Sectia ATI

Data recoltarii: 07/04/2020

Data confirmarii: 08/04/2020

Data decesului: 27/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Diabet zaharat. HTA. Bloc AV. Cardiopatie ischemica. Insuficienta cardiaca cronica clasa NYHA III

Deces 661- Bărbat, 80 ani, jud. Botosani

Data internarii: 23/04/2020 in Spitalul Județean de Urgență Botosani

Data recoltarii: 23/04/2020

Data confirmarii: 24/04/2020

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Insuficienta renala cronica. Dializat. Cardiopatie mixta. Cecitate

Deces 662 – Femeie, 81 ani, jud. Suceava

Data internarii: 13/04/2020, in SM Radauti, cu Zona Zoster

Data recoltarii: 21/04/2020

Data confirmarii: 23/04/2020

Data decesului: 21/04/2020

Conditii medicale pre-existente: HTA. Cardiopatie ischemica cronica. BPOC. Senilitate (s-a plimbat prin toata sectia)

Deces 663 – Femeie, 72 ani, jud. Suceava

Data internarii: 09/04/2020, in Spitalul Județean de Urgență Suceava, internata pentru AVC ischemic silvian stang cu hemiplegie dreapta

Data recoltarii: 19/04/2020

Data confirmarii: 19/04/2020

Data decesului: 27/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat. HTA.