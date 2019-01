Un formator, un trainer este acea persoana ce a absolvit un curs in domeniu si care poate tine prelegeri, cursuri, demonstratii si prezentari in fata unui public vast, de obicei, ajutandu-i pe toti cei care participa la discutie sa invete anumite lucruri noi sau sa consolideze unele cunostinte. Cu toate acestea, exista un drum lung si o diferenta colosala dintre un trainer si un trainer de succes.

Daca si tu vrei sa te bucuri de performanta si sa fii unul dintre cei mai buni formatori, descopera 7 sfaturi care iti vor fi de ajutor!

Fii deschis pentru a invata si aprofunda anumite subiecte

Chiar daca esti acreditat pentru aceasta functie, trebuie sa intelegi ca fiecare curs in parte poate fi diferit, ca lucrurile se afla intr-o continua schimbare si evolutie, iar din acest motiv si tu ar trebui sa te ridici la nivelul asteptarilor. Fii constient de faptul ca mereu vei avea cate ceva de invatat si incearca pe cat posibil sa fii cel mai bun, pregatindu-te intens tot timpul.

Fii organizat si asigura-te ca ai tot timpul la indemana resursele necesare

O alta caracteristica ce face diferenta dintre un trainer si unul de succes este modul in care acestea functioneaza si stie sa se organizeze. Spre exemplu, este necesar sa iti structurezi materialele din timp, dar sa lucrezi si la organizarea discursului tau si la modul in care te prezinti si iti prezinti informatiile. Un alt lucru la fel de important este sa beneficiezi intotdeauna de resursele materiale necesare, pentru ca totul sa decurga cat mai bine si natural.

Vei avea nevoie de diferite instrumente pe care sa le folosesti pentru a exemplifica si pentru a atrage atentia auditoriului. Spre exemplu, poti utiliza un punctator cu laser pentru a face vizibile aspectele importante ale prezentarii, mai ales ca pe piata sunt destul de multe modele de laser pointer colorate la preturi accesibile, pe care le poti folosi pentru a iti intari discursul si pentru a atrage atentia cursantilor. Acest obiect iti va usura si tie munca si iti va oferi credibilitate prin adoptarea unei maniere „profi”, dar in acelasi timp va prezenta un beneficiu si pentru persoanele care participa activ la acel curs de formare. Asadar, ideal ar fi sa intocmesti o lista cu lucrurile minime ce iti vor fi de folos, iar dupa ce aceasta va fi finalizata sa cauti instumentele de care ai nevoie. Daca vrei sa economisesti timp, poti sa vezi oferta aici, iar in urma nevoilor si preferintelor tale, poti plasa simplu si rapid o comanda online.

Adopta o atitudine pozitiva, deschisa si mizeaza pe carisma

La fel de important este si modul in care te prezinti, din punct de vedere al atitudinii abordate, al impresiei pe care o lasi celorlalti. Este important sa adopti o atitudine degajata, pozitiva pentru a avea un discurs cat mai bine elaborat , dar care sa fie atractiv in acelasi timp. De cele mai multe ori, umorul subtil este destul de apreciat, mai ales in momentele in care intr-adevar isi are locul, pentru ca mentine atentia, interesul si curiozitatea publicului.

Implica publicul auditoriu in discutii si starneste-i curiozitatea

Atunci cand iti structurezi discursul ar trebui sa tii cont de faptul ca totul nu trebuie sa fie linear, obositor si plictisitor, chiar daca persoanele care te vor asculta ar trebui sa acumuleze anumite cunostinte, sa descopere informatii noi. Structureaza-ti prelegerile astfel incat sa lasi loc si intrebarilor deschise care sa reprezinte un inceput de discutie, de dezbatere intre tine si ceilalti participanti. In acest fel, te vei asigura in primul rand ca fiecare dintre ei sau o mare parte va intelege mult mai bine informatia, ca discursul se va desfasura in asa maniera incat sa fie incitant, antrenant.

Fii atent la ceea ce se intampla in jurul tau

Limbajul corporal este extrem de important si, din acest punct de vedere ar trebui ca informatiile prezentate sa fie completate si intarite de o postura anume, in functie de subiectul de dezbatere. La fel de elementar este si perceperea limbajului non-verbal pe care il are publicul auditor. In acest fel, vei anticipa necesitatile persoanelor care te asista si vei stii sa te axezi pe clarificarea nelamuririlor sau intrebarilor care pot aparea si care nu vor fi intotdeauna manifestate verbal.

Inarmeaza-te cu rabdare

Poate una dintre cele mai importante abilitati pe care trebuie sa le aiba un trainer de succes este rabdarea. Calmul de a explica in detaliu, de a relua anumite replici, exemple sau actiuni si de a te asigura ca misiunea ta a fost dusa la bun sfarsit cu succes sunt elemente extrem de importante.

Fii propriul model, exemplul de urmat

Persoanele in fata carora te afli trebuie sa vada in tine un om de succes, dedicat si pasionat de munca pe care o face. Cursantii pot parea la inceput nedumeriti cu privire la turnura pe care este posibil sa o ia viata lor din momentul ce au decis drumul de urmat si din acest motiv, cel mai bun exemplu este chiar cel personal. Poti adauga in discursul tau anumite anecdote, prin care sa le arati ca totul este posibil daca gasesti fundamentul si motivatia necesara de a excela, de a reusi.

Asadar, acestea sunt cele mai importante sfaturi pe care ar trebui sa le pui in practica daca iti doresti sa fii un trainer de succes, nu doar unul de „duzina”.