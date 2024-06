0:00

Urmează un concert cu „cel mai mic Big Band din lume”, doi artiști minunați care îmbină stiluri muzicale din tradiția Statelor Unite, de la blues-ul de la finele sec. XIX până la începuturile tradiției de jazz și swing din anii ’30. Spectacolul va fi găzduit de La Caiace, și se va desfășura în data de 20 iunie, începând cu ora 19:00.

Soul Serenade, format din doi muzicieni talentați, Andrei Rotariu la chitară acustică și Adelina Chivu, și-a câștigat renumele pe scenele internaționale. În martie 2013, au obținut locul II la Festivalul European de Blues din Toulouse (European Blues Challenge), marcând prima participare a României la acest prestigios concurs. În noiembrie 2013, trupa a fost invitată la renumitul festival „Blues Sur Seine” din Franța, unde au fost „opening act” pentru câștigătoarele Grammy, Rhiannon Giddens & Layla McCalla.

Soul Serenade a impresionat publicul la numeroase alte festivaluri de renume, printre care:”Red Hot Strings Workshop” 2021 (New York), „Blues After Work” 2013 (Luxembourg), „Sofia Blues Meeting” (Sofia), 16 ediții Street Food Festival, Focșani Blues Festival 2016 (România), Sighișoara Blues Festival 2016 (România), Green Sounds Festival 2016, Jazz in the Park 2015 (România), Danube Jazz & Blues Festival 2015 (România), Dichis ‘n’ Blues 2015 & 2016 (România), Bulz&Blues 2013 & 2014 (România), „CloverFest Muscel” 2013 & 2015 (România), Jimbo Blues 2017 (România), Street Delivery 2013 & 2017 (România).

Intrarea la acest eveniment este liberă.

Denisa POPA