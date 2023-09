Un container pe care este inscripționat „Citește!” este amplasat în parcarea hotelului Central Plaza din municipiul Piatra Neamț și va găzdui o mini-bibliotecă publică și două ateliere de muzică și pictură.

Inaugurarea centrului de cultură și educație va avea loc în data de 6 octombrie, anunță inițiatorul acestui proiect caritabil – Asociația Marea Mișcare. Proiectul s-a derulat la a II-a ediție din luna iunie 2023 și a țintit colectarea din sponsorizări private a 10.000 euro.

Containerul a fost adus și montat joi, 22 septembrie și va fi deschis publicului după momentul inaugurării. „Conceptul de hub educațional se bazează pe ideea de a crea un mediu de învățare favorabil care să stimuleze creativitatea, gândirea critică și colaborarea. Poate fi o modalitate eficientă de a reuni cursanții, educatorii și resursele într-un singur loc, creând o experiență de învățare cuprinzătoare. Containerul va găzdui aproxim 1000 de cărți, iar cei interesați pot lua o carte acasă, lăsând alta în schimb. Are și două zone destinate muzicii și picturii, în care se pot desfășura diferite ateliere, iar pe exterior se regăsește îndemnul „CITEȘTE!”. În prezent mai necesită mici lucrări de amenajare, atât la interior, cât și la exterior, însă va fi gata de deschidere, pe data de 6 octombrie. Pentru ca hub-ul educațional să-și îndeplinească cât mai bine scopul, va fi mutat o dată la 3-6 luni, în diferite zone: parcarea de la Hotel Central Plaza, cartierul Văleni, Ștrandul Municipal, iar în următorul an ne dorim să ajungă în fiecare cartier din oraș. Pe această cale dorim să invităm și alte asociații sau fundații să desfășoare evenimente educaționale la noul hub din Piatra Neamț, venite în sprijinul copiilor din medii defavorizate. Nu în ultimul rând, mulțumim partenerilor și sponsorilor care ne-au fost alături în acest proiect și cu ajutorul cărora am reușit să ne atingem obiectivele propuse”, transmite asociația într-un comunicat de presă remis redacției noastre. (sursa foto marea miscare)

C.I.