Una dintre cele mai dificile decizii pe care trebuie sa o iei in momentul in care urmeaza amenajarea unei bai este aceea privind alegerea unuia dintre cele doua obiecte – cada sau cabina de dus. Ambele prezinta atat avantaje, cat si dezavantaje, iar cunoasterea acestora este esentiala pentru a putea face o alegere cat mai inspirata.

Principalele aspecte de care trebuie sa tii cont pentru oricare dintre variante sunt pretul, spatiul pe care il ocupa, intretinerea, confortul sau modul de instalare. Pentru a-ti face o idee mai buna, intra pe Neakaisa.ro si vezi ce ti s-ar potrivi. Intre timp, desigur, te invit sa citesti mai multe cu privire la alegerea perfecta pentru tine: cada sau dus.

Avantajele alegerii unei cazi

Poate de multe ori ti s-a intamplat ca atunci cand ajungi acasa dupa o zi plina de evenimente sa nu iti doresti nimic altceva decat sa te relaxezi in cada. Iar acesta reprezinta unul dintre marile avantaje pentru care merita sa alegi varianta montarii unei cazi.

Un al doilea avantaj este acela ca o cada se poate instala intr-un mod relativ usor, asta desigur exceptand cada cu vibromasaj a caror functii speciale fac ca procesul instalarii sa fie unul mai complex.

Al treilea avantaj se refera la posibilitatea de a achizitiona o cada pe care sa o poti include in orice varianta de design iti doresti pentru baia ta. Pe piata exista numeroase modele, forme sau culoari care iti permit acest lucru.

Nu in ultimul rand cada reprezinta o solutie mult mai practica prin faptul ca iti ofera atat posibilitatea de a face o baie lunga si relaxanta, cat si pe cea a unui dus rapid.

Dezavantajele alegerii unei cazi

Principalul dezavantaj al unei cazi este acela ca necesita mai mult spatiu decat o cabina de dus. Iar in cazul in care baia ta nu este una foarte incapatoare, acest aspect poate fi destul de important.

Pe de alta parte, atunci cand ai o cada se consuma mai multa apa. In acelasi timp, scurgerile de apa pe podea sunt mai frecvente, neexistand varianta inchiderii unor usi ca in cazul cabinei de dus. Un alt dezavantaj este acela ca o cada se intretine mai greu decat o cabina de dus.

Avantajele alegerii cabinei de dus

In primul rand, cabina de dus pare sa fie solutia bailor moderne, atat datorita aspectului sau cat si a faptului ca este mult mai usor de intretinut.

O cabina de dus este ideala in cazul in care preferi dusurile rapide si nu esti un fan prea mare al bailor lungi, aceasta devenind o solutie mult mai practica pentru tine.

Totodata, o cabina de dus ocupa mult mai putin spatiu decat o cada, incadrandu-se perfect in orice tip de baie. Alegand aceasta varianta poti jongla destul de usor cu modul de aranjare a obiectelor din baie.

Un ultim avantaj major este acela ca o cabina de dus te scapa de toata apa care se poate scurge in baie in timpul unui dus. Cu ajutorul usilor care permit inchiderea cabinei de dus nu va mai fi nevoie sa iti faci griji din acest punct de vedere.

Dezavantajele alegerii cabinei de dus

Eliminarea posibilitatii de a te bucura de o baie relaxanta, cu multa spuma, devine un dezavantaj mai mult decat evident.

Pe de alta parte, o cabina de dus presupune un proces mai complex in ceea ce priveste instalarea sa. Mai mult decat atat, daca aceasta nu este instalata in mod corect pot exista probleme pe viitor privind aparitia scurgerilor sau a infiltratiilor.

In ceea ce priveste pretul, un alt aspect de interes, nu exista foarte mari diferente intre aceste doua variante. Pe piata pot fi gasite diverse modele de cazi sau de cabine de dus la preturi destul de accesibile. Desigur, preturile pot creste in functie de calitatea acestora, insa in final este important sa alegi varianta care se incadreaza cel mai bine in preferintele tale.

Daca partea cu avantajele si dezavantajele nu te-a ajutat sa te decizi asupra carei variante sa te opresti, poate te vei putea orienta daca vei cunoaste principalele tipuri de cazi si cabine de dus care exista pe piata.

Tipuri de cazi

Cazile pot fi clasificate atat din punct de vedere al materialului din care sunt fabricate, cat si a formei sau modelului.

In ceea ce priveste tipul de material, poti alege intre cazi din acril, din fonta, din otel, din marmura sau granit, precum si din polimeri acrilici. Diferenta intre acestea tine atat de aspect, cat si de pret, design sau rezistenta in timp.

In ceea ce priveste forma, este bine sa stii ca exista cazi clasice, cu picioare, cu stativ sau pe colt. Acestea difera atat din punct de vedere al aspectului estetic, a dimensiunilor si, desigur, a pretului.

Tipuri de cabine de dus

In cazul cabinei de dus nu exista o diversitate atat de mare a materialelor si a formelor. Este insa necesar sa ai in vedere anumite aspecte importante precum inaltimea acesteia, forma usilor si modul in care acestea se deschid, calitatea sticlei usilor precum si a garniturilor sau tipul de manere. Totodata este esential sa verifici cu atentie etanseitatea cabinei de dus pentru a preveni patrunderea apei pe podeaua din baie.