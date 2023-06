Rubrică dedicată tuturor celor care au rol politic și administrativ important în Regiunea de Nord-Est. Începem cu județul Bacău, în ordine alfabetică. Fiecare are o istorie în spate, aproape toți fac față unor anchete mai mult sau mai puțin penale, au susținători sau contestatari. Prin poziția pe care o ocupă influențează destinul unor comunități mai mici sau mai mari.

Lucian Daniel Stanciu Viziteu a candidat la primăria municipiului Bacău din partea USR – PLUS în 2020 și cu susținerea Partidului Național Liberal. El a obținut mandatul de primar după o victorie confortabilă, la o diferență de peste 4.500 de voturi față de locul doi ocupat de Sergiu Sechelariu (candidat independent), fratele fostului primar al Bacăului. Au fost alegeri interesante, mai ales în condițiile în care partidele mari, PNL și PSD nu au avut candidat propriu. El a luat fotoliul care a aparținut, în mandatul 2016 – 2020, lui Cosmin Necula, care la vremea respectivă activa la PSD.

Cine este primarul Bacăului

Lucian Daniel Stanciu Viziteu a intrat în politică în 2016, în același an el fiind ales deputat, în circumscripția electorală Bacău, din partea Uniunii Salvați România. Anterior, el și-a finalizat studiile în Franța, obținând un doctorat summa cum laude la Universitatea Pierre Mendes France din Grenoble.

Activitatea sa profesională înainte de a fi parlamentar s-a concentrat pe partea de IT până în 2013 când, după finalizarea doctoratului a devenit „consultant” (sursă aici)

În timpul mandatului său parlamentar a fost semnatar sau cosemnatar la 128 de proiecte legislative, 20 dintre ele devenind legi. Dintre acestea ies în evidență: modificarea Legii Societăților pentru înlesnirea procesului de înființare a firmelor, inițiativă „Fără penali în funcții publice” și proiectul pentru reducerea vârstei standard de pensionare pentru cei care au locuit peste 30 de ani în Bacău și Onești în urma poluării de la CIC. (amănunte aici)

Cum a fost ales primar

Imaginea electorală a celui care a câștigat fotoliul de primar în Bacău corespunde celei pe care USR încerca să o impună în 2016. Candidați fără o experiență politică anterioară la „partidele tradiționale”, cu studii superioare, cu activitatea profesională în țară și în afară. Cu alte cuvinte „profesioniști” care nu aveau probleme de „corupție”. Lucian Stanciu Viziteu a fost privit ca alternativa față de „status quo-ul” din Bacău unde oameni cu numele Sechelariu au condus și decis foarte mult timp. Dar parte a succesului său la alegerile din 2016 a fost și sprijinul venit din partea unui PNL care era slăbit la acea vreme și care era preocupat de o „alianță a dreptei” pentru a răpune PSD-ul.

Campania electorală dusă de Lucian Daniel Stanciu Viziteu poate fi rezumată prin contractul propus dintre el și cetățenii municipiului Bacău care poate fi citit mai jos.

„Contractul dumneavoastră cu Lucian Daniel Stanciu-VIZITEU

Părți contractante: Lucian Daniel Stanciu-Viziteu (candidat al alianței PNL-USR-PLUS) și cetățenii municipiului Bacău.

Durata Contractului: Patru ani.

Sunt Lucian Daniel Stanciu-Viziteu și vă propun, dragi băcăuani, acest contract cu dumneavoastră pentru că un primar trebuie să muncească doar în folosul comunității, nu pentru satisfacerea altor interese.

De prea multe ori ați fost păcăliți de unii sau alții, vi s-au promis diverse lucruri și nu s-a concretizat mai nimic. În ultimii patru ani, am trăit cu toții cea mai mare dezamăgire din punct de vedere al administrației locale. Tocmai de aceea, vă propun să semnăm acest contract care mă OBLIGĂ să-mi respect proiectele pe care le-am prezentat în campanie.

OBLIGAȚIILE CANDIDATULUI LUCIAN DANIEL STANCIU – VIZITEU

Revoluția fiscală – scădem taxele băcăuanilor

Băcăuanii care nu au acces la facilităților unui oraș modern (stradă asfaltată, iluminat public, presiune la apă, transport în comun, locuri de joacă pentru copii și locuri de recreere) vor plăti impozite de proprietate mai mici.

Astfel, unii băcăuani vor plăti cu 25%, 50% și chiar cu 75% mai puțin, în funcție de lipsurile zonei.

Voi implementa acest sistem de taxare din ianuarie 2021.

Schimbăm în bine fața cartierelor

Voi transforma cartierele Bacăului în zone prietenoase cu cetățenii. Voi investi masiv în cartierelor Bacăului, în funcție de nevoile băcăuanilor. Voi face terenuri de sport multifuncționale, voi amenaja creșe și grădinițe, voi înființa posturi fixe de poliție locală, voi amenaja mini-parcuri, voi moderniza străzile, voi amenaja locuri de parcare.

Voi începe acest program în primele luni de mandat.

Redeschidem Stadionul Municipal

Voi construi o arenă modernă, după standardele UEFA, cu spații comerciale. Săli de conferință, parcare și mini-terenuri pentru copii. Stadionul va găzdui, pe lângă competiții sportive, evenimente culturale, festivaluri și concerte.

Totodată, voi înființa o Academie de Fotbal, pe modelul Gheorghe Hagi, finanțată de către primărie împreună cu parteneri privați ce doresc să se implice.

Termen de implementare: modernizare stadion, 48 de luni. Înființarea academiei de fotbal: 6 luni.

Inovăm transportul în comun rapid prin introducerea Trenului Urban

Legăm Gara Bacău de Aeroportul Internațional Bacău. Calea ferată există și face legătura între cartierul CFR, Tache și intrarea în Bacău dinspre București. Acest tren va ajuta în fiecare zi mii de băcăuani să circule mai repede și mai ieftin, în condiții moderne.

Termen de implementare: 6 – 12 luni.

SANCȚIUNI

Dacă în cei patru ani de mandat proiectul care fac obiectul prezentului contract nu se vor concretiza, nu voi mai candida pentru un alt mandat de primar și voi returna salariul încasat.

Încheiat azi, 27 septembrie 2020”

Mandatul de primar

Acest contract semnat de candidatul sprijinit de USR, PLUS și PNL trasa și prioritățile pe care noul edil trebuia să se concentreze. Asta în afara unor probleme curente importante care afectau toate regiunile țării, pandemia de COVID-19 fiind principalul exemplu.

Realitatea politică a pus serioase bețe în roate planurilor deja foarte optimiste ale noului primar. Un Consiliu Local cu 8 partide / alianțe și un independent și un Consiliu Județean dominat de PSD însemnau provocări reale pentru noul edil. „Mariajul” de conveniență la nivel național dintre PNL și USR nu a durat foarte mult, dar la nivel local a rămas alianța, cel puțin la început. Dar pentru o majoritate în CL mai era nevoie de voturi. Edilul a fost susținut de consilieri PMP și Pro România pentru unele proiecte.

Luptele politice, atât cu adversarii tradiționali de la PSD dar și cele interne, inclusiv cu vice-primarul USR Cristian Ghingheș, au făcut ca marile proiecte propuse în campania electorală să nu se materializeze. Chiar la finalul primului an de mandat, la sfârșitul lunii decembrie 2021, Lucian Viziteu dădea primele semne că a realizat dificultățile practice ale funcției pe care o ocupă. Într-un interviu în care își rezuma activitățile ca edil al Bacăului el puncta atenția dată lucrărilor de infrastructură dar recunoștea și problemele apărute: „Am început câteva investiții de amploare, cum este modernizarea străzii Siretului, renovarea creșei 9, iar lucrările la Cinema Orizont pentru transformarea lui în hub pentru tineret pot începe pentru că deja am semnat contractul de execuție. Am achiziționat utilaje moderne de curățenie, în valoare de 1 milion de euro, am reușit să înlocuim turbina de gaz de Thermoenergy cu 3 milioane euro, am alocat sume considerabil mai mari pentru cele 31 unități de învățământ pentru autorizarea ISU, reparații, dotări și nu numai, precum și multe alte investiții necesare. Bugetul de investiții al orașului a fost cu 72 la sută mai mare decât în anul precedent! Evident, numeroase alte proiecte sunt în diverse faze de pregătire. (…) În privința revoluției fiscale, adică rearanjarea impozitării pe alte principii, am încercat încă de anul trecut să demarez acest lucru, însă am întâmpinat opoziția consiliului local. În ceea ce privește impozitarea imobilelor (terenuri, clădiri) pentru persoanele fizice, am propus scăderi în zonele de impozitare B, C, D, iar dacă va fi aprobat acest lucru, de anul viitor, cei care dețin proprietăți în zona D plătesc impozit pe proprietate cu 75% mai puțin comparativ cu zona A. Sper ca și consilierii locali să fie de acord cu propunerile mele” (interviul integral îl puteți citi aici).

Din păcate pentru primarul USR al Bacăului, problemele de natură politică nu s-au rezolvat pe parcursul mandatului și realizările nu s-au ridicat la nivelul promisiunilor. Și nici a contractului semnat cu băcăuanii. Recent, Primăria Bacău anunța că proiectul iluminatului public a ajuns la 75% (amănunte aici). O altă problemă acuzată de Dragoș Viziteu a ținut de creștere masivă a cofinanțării proiectelor. „Nu renunț la ideea unui credit pentru că, fără el, nu putem finaliza investițiile pe fonduri europene care au nevoie obligatorie de cofinanțare din partea noastră: sistemul de management al traficului, piste de biciclete, Hub pentru tineret-Cinema Orizont, modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie, 80 de intersecții care se schimbă complet și modernizarea a 39 de stații de autobuz, modernizarea de creșe, precum și altele.

De la momentul semnării acestor proiecte până astăzi, cofinanțarea a crescut de 6 ori, ajungând la sume care nu pot fi suportate de bugetul local”.

În cadrul aceleași postări, el vorbește despre proiectele actuale: ”avem multe proiecte noi cu finanțare câștigată prin PNRR: flota nouă de autobuze și microbuze electrice, o creșă nouă de 110 locuri în Șerbănești, renovarea completă a Colegiului Vasile Alecsandri sau modernizarea a 200 de puncte de colectare deșeuri din cartiere. Ieri s-a mai făcut un pas de succes pentru obținerea finanțării de peste 20 de milioane de euro pentru campusul regional pentru educație tehnică și profesională (un element esențial pentru viitorul copiilor băcăuani, proiect la care lucrăm cot la cot cu Consiliul Județean Bacău).

Și pentru toate acestea avem nevoie de contribuția noastră, pe lângă banii europeni pe care am reușit să îi câștigăm. Pentru a finaliza aceste noi proiecte, trebuie să contribuim cu peste 100 de milioane de lei”.

Critici și probleme nu doar politice pentru Lucian Viziteu

Mandatul lui Lucian Viziteu a fost unul foarte controversat și presărat cu multiple probleme și controverse. Primul scandal care a atras atenția publică a fost cel cu vice-primarul și fostul colegul de partid, Cristian Ghingheș. Acesta l-a acuzat pe Viziteu că a făcut o alianță cu principalul contracandidat din alegeri (amănunte aici), Cosmin Necula de la Pro România, (mai multe amănunte despre mandatul său de primar al Bacăului puteți vedea aici) pentru a-și asigura o majoritate în Consiliul Local. La mijlocul lunii iulie 2021, Cosmin Necula era numit director general al Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM). Ca urmare a conflictului, Cristian Ghingheș a fost exclus din USR de nu mai puțin de 3 ori, el contestând de fiecare dată decizia la Comisia Județeană de Arbitraj.

Opoziția principală față de Lucian Viziteu a venit, cum era de așteptat, de la PSD. În urma unui scandal privind finanțarea Spitalului Municipal Bacău, în 2022, social democrații cereau demisia primarului Bacăului prin vocea senatoarei Cristina Breahnă Pravăț (sursă aici). Nici președintele Consiliului Județean Bacău nu l-a menajat pe edil avertizând că „În mod cert, pentru această pasivitate, atât primarul cât și actualii aleși locali de la PNL vor da socoteală, cel puțin în fața electoratului” (sursă aici).

Probleme au venit chiar și dintr-o zonă neașteptată, având în vederea imaginea și discursul USR: un ONG de mediu. La începutul anului 2023, organizația Agent Green acuza Primăria Bacău că depozitează ilegal în oraș deșeuri cu potențial cancerigen provenite de la garajele demolate (sursă aici).

Administrația lui Lucian Viziteu s-a confruntat însă și cu probleme de natură legală. DNA a început încă din martie 2021 o anchetă privind angajarea a trei consilieri în cadrul aparatului de specialitate al primarului Bacău, fără a fi depuse dovezile referitoare la studiile minime solicitate pentru posturile ocupate. În acest dosar, Andreea Cochior a returnat salariile încasate de la Primărie iar alți doi foști consilieri, Ionuț Avram și Ion Barbu, au fost condamnați în primă instanță la câte 4 ani de închisoare cu executare pentru „participație improprie (sub forma înlesnirii) la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (amănunte aici).

Un alt scandal important în care a fost implicată administrația băcăuană a fost cel privind situația parcărilor din municipiu. Serviciile de consultanță pentru proiectul de gestionare al parcărilor din Bacău a fost atribuit companiei Fiveplus Consulting care colaborează cu Cornel Bărbuț, considerat un apropiat al lui Clotilde Armand (sursă aici). Lucian Viziteu s-a apărat de orice acuzații spunând că „nu există nicio relație între acea firmă și mine. Reprezentantul companiei vine des în Bacău și lucrează alături de colegul meu, dl. viceprimar Miroșeanu, și au făcut o treabă excelentă anul trecut prin regulamentul de parcări rezidențiale, politica de parcări cât și legat de aplicația informatică de rezervare de parcări”.

Peisajul politic înainte de alegeri

Un lucru este clar: Lucian Viziteu are mult mai puțini aliați acum decât a avut pentru alegerile din 2020 și partidul care îl susține este într-o cu totul altă postură. USR nu mai este „partidul reformator”, s-a stins din entuziasm. Poate cel mai important, PNL a anunțat că va avea candidat propriu pentru primăria Bacău, încă din 2022 atacându-l destul de dur pe fostul aliat: „PNL Bacău va sta pe picioarele sale în 2024. În 2020 am făcut compromisul de a nu avea candidat propriu, cu scopul de a scăpa Municipiul Bacău de cel mai toxic și incompetent primar, domnul Necula. (…) Municipiul Bacău nu arată astăzi așa cum ne-am fi dorit. Nu arată nici cum și-ar fi dorit cetățenii. Obiectivul nostru în 2024 este unul clar: câștigarea primăriei și dezvoltarea orașului”, a declarat președintele PNL Bacău, deputatul Mircea Fechet.

Activitatea intensă de opoziție a PSD arată că partidul va avea și el de data aceasta un candidat propriu, favorit pentru post părând a fi actualul președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea. Un sondaj CURS de la finalul anului 2022 arăta că acesta era preferat în opiniile băcăuanilor, cu aproximativ 30% din voturi urmat de potențialul candidat al PNL, actualul viceprimar Liviu Moroșeanu.

Dacă partidele tradiționale intră în bătălia pentru primărie, Lucian Viziteu va avea o misiunea grea. El și-a anunțat deja intenția de a candida pentru un nou mandat într-un clip în care acuza opoziția că blochează proiectele de dezvoltare a orașului. El susține că „Bacăul are nevoie de 8 ani pentru a se moderniza” (sursă aici).

Vlad B.