Primarul Daniel Harpa este decis ”să facă ordine” în rândul şefilor de servicii şi birouri din instituţia pe care o conduce. Edilul doreşte o restructurare a serviciilor din primărie, fiind hotărât să schimbe şi organigrama pe care o va trimite către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Intenţia primarului Harpa de a desfiinţa funcţiile de şefi de servicii este mai veche, dar se pare că acum este decis să o pună şi în practică, ceea ce ar însemna că aceștia vor deveni şefi de birouri. Motivul este suficient de bine reliefat de declarația primarului: „Odată cu dublarea salariilor în sistemul bugetar m-aş fi aşteptat ca şi eficienţa, randamentul şi profesionalismul să crească în rândul şefilor de servicii şi a celorlalţi angajaţi. Evident, sunt şi excepţii. Nu sunt nemulţumit de toţi angajaţii din primărie, dar la unii mă aşteptam la o schimbare în urma măririlor de salarii. Până acum eu am fost singurul care mi-am asumat toate greşelile, pentru că am o mare responsabilitate în calitate de primar, dar nu mi se pare echitabil ca doar eu să-mi asum profesional şi să decontez politic ineficienţa sau nepriceperea unor angajaţi. Cu toţii trebuie să realizeze că salariile pe care le primesc sunt de pe urma cetățeanului care plătește taxe și impozite. Nu cetăţeanul este în slujba noastră, ci noi suntem în slujba lui. Sunt decis să desfiinţez mai multe posturi de conducere din primărie, iar asta înseamnă o restructurare a serviciilor. Voi face o nouă organigramă şi o voi trimite către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Revolta mea pornește de la multe aspecte, care până acum le-am ştiut, dar am nu le-am făcut publice. Nu putem să venim la serviciu sub deviza trece luna, vine leafa. Mă revoltă când ştiu că salariile s-au dublat, dar eficiența a rămas aceeași. Bat drumuri aproape săptămânal pe la Bucureşti pentru a reuşi atragerea de finanţări, din fonduri guvernamentale sau de la Consiliul Judeţean, pentru oraş. Din bugetul local putem acoperi doar salarii, reparaţii, întreţinere spital, şcoli, Creşă, Centrul “Sf. Teodora”, utilităţi. Fac toate acestea ca să nu ajungem în situaţia să scădem la toţi salariile sau să dăm afară o parte din oameni. Cine nu doreşte să împingă cu mine la această căruță, poate să coboare. Deocamdată, eu conduc această primărie şi cine nu înţelege acest lucru este liber să-şi caute alt serviciu”.

Din structura Primăriei Târgu-Neamţ fac parte Direcţia de Buget-Contabilitate, Direcția de Asistanță Socială, Direcţia Venituri -Taxe şi Impozite, Serviciul Juridic-Contencios, Serviciul Urbanism, Serviciul Fond Funciar, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, Serviciul Administrativ-Gospodăresc, Serviciul Investiţii şi Centrul “Sf. Teodora”. (C.T. Sturzu)