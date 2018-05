Într-un meci contând pentru Runda 24 a Ligii Florilor la handbal feminin, echipa CSM Roman a fost învinsă, pe teren propriu, la limită, de HCM Râmnicu Vâlcea. Meciul a avut aceeași desfășurare de la început până la fluierul final. Vâlcencele, dezinvolte și foarte sigure pe ele, au jucat un handbal curat, de calitate, iar romașcanele au jucat fiindcă au fost programate să joace. Un fel de ”asta e, sigur că o să luăm bătaie, dar trebuie să jucăm”. Râmnicu Vâlcea a condus, în prima repriză, și cu patru puncte diferență, cum – la pauză, de exemplu – a fost și egalitate pe tabela de marcaj. Romașcanele au jucat la fel de blazat, de monoton și de previzibil. Extrema stângă, Ana Maria Iuganu a tras de N ori la poartă din unghi și portărița Marina Razum a reușit mereu să-i pareze șuturile. Și totuși, colegele au angajat-o în continuare pe Iuganu… În afara execuțiilor cu care ne-a obișnuit Iovănescu, doar De Soussa și Toșcovici au părut că se mai trezesc din când în când, șutând imparabil la poarta vâlceană. Romașcanele au pierdut cu scorul de 23 la 22 (la pauză era 13 la 13).

Declarația antrenorului Muși: “Mă rog, am jucat cu o echipă de top, dar ne-a lipsit luciditatea. Am pregătit ceva, dar nu am fost în stare în joc, decât în rare momente, să jucăm ce-am pregătit. Eu vreau să cred că a fost oboseala principalul obstacol. Mă abțin în legătură cu arbitrajul, că… Pe noi nu ne iubește nimeni! Dar asta nu scuză că am ratat 3 aruncări de la 7 metri, că Iuganu, jucătoare de lot, are trei sau patru acțiuni de unu la unu nefructificate, că Toscovici… Mă opresc aici. Îmi pare rău, am avut un traseu frumos până acum, dar… se pare că atât putem”. (D. AILINCĂI)