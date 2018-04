CSM Ceahlăul a încheiat sezonul regulat cu o victorie pe terenul Victoriei Horia, duminică, 29 aprilie. În etapa a XV-a a Ligii a IV-a, pietrenii s-au impus cu scorul de 3-1 (1-1). Au marcat: Popa, Copoţ-Barb şi Rotaru/Chiriţă. Deşi unele decizii au stârnit nemulţumiri, gazdele au evitat până la urmă să comenteze prestaţia arbitrilor.

“Deşi am fost aseară la o nuntă cu toată echipa, am avut o primă repriză foarte bună, pe care am încheiat-o la egalitate, 1-1. În a doua repriză, am căzut fizic şi ne-au învins. Arbitrajul a fost… foarte bun. Aş vrea să remarc că, din toate echipele cu care am jucat acasă, cei de la Ceahlăul mi s-au părut cei mai slabi. Sunt copii, aleargă bine, dar mai au multe de învăţat, după părerea mea”, a declarat Bogdan Găucan, antrenor-jucător la Victoria Horia.

“Un meci foarte dificil, datorită terenului și ostilității gazdelor. Ne-am adaptat mai bine, am făcut un joc bun, așteptăm cu încredere play-off-ul!”, a precizat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al formaţiei CSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

Bradu Borca a conservat distanţa faţă de echipa din Piatra Neamţ, cu o victorie pe terenul Voinţei Ion Creangă, scor 2-1 (1-1). Au marcat: Aramă şi Bidan/Tofan.

Marea realizare a celor de la Borca este însă achiziţionarea lui Ionuţ Bâlbă (atacant, fost jucător la Politehnica Iaşi, FC Botoşani şi Gloria Bistriţa), un câştig serios pentru play-off.

În a treia partidă a rundei jucată pe teren, Moldova Cordun-Speranţa Răuceşti 3-6 (0-3). Pentru oaspeţi au marcat: Botezatu (2), Brighiu (2), Cucoş şi Tudorache. Într-un meci decis la “masa verde”, Steel-Man Târgu Neamţ-Cimentul Bicaz 0-3.

CLASAMENT

1 CSM Ceahlăul 16 14 1 1 66-11 43 +19 2 Bradu Borca 16 11 3 2 43-21 36 +12 3 Cimentul Bicaz 16 10 1 5 47-27 31 +7 4 Victoria Horia 16 9 3 4 28-21 30 +6 5 Speranţa Răuceşti 16 10 0 6 36-28 30 +6 6 Voinţa Ion Creangă 16 6 0 10 34-33 18 -6 7 Moldova Cordun 16 4 3 9 30-61 15 -9

CSM Ceahlăul Piatra Neamţ (22 puncte), Bradu Borca (18), Cimentul Bicaz (16) şi Victoria Horia (15) vor participa la play-off. Acesta va începe duminică, 6 mai, AJF Neamţ urmând să anunţe programul în cursul săptămânii viitoare. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: R. VASILIUS – Bradu Borca)