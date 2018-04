CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a învins, duminică, 15 aprilie, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (3-0), formaţia Cimentul Bicaz. Într-un meci în care puştii echipei pietrene au “zburdat” la propriu, au marcat: Mateiciuc (2), Copoţ-Barb, Popa şi Zaharia.

“Un rezultat bun, un joc bun, aşa cum am promis. Încercăm să facem şi spectacol. Cred că am reuşit. Am avut multe ocazii de gol şi, aşa cum ne-am dorit, am atras parcă mai multă lume la meci. Sperăm în continuare să jucăm cât mai bine, să ne pregătim cât mai bine pentru meciul de baraj. Noi am făcut un joc foarte bun, sunt mulţumit de evoluţie, de realizări, de atitudine. Din fericire, începe să se vadă ce am pregătit de 3 luni încoace, în ciuda perioadei de pregătire îngreunate de vremea nefavorabilă şi de terenuri. Să sperăm că vom creşte. Eu cred că putem mult mai mult”, a precizat Gabriel Rădulescu, antrenorul formaţiei CSM Ceahlăul.

“Un rezultat la care nu ne aşteptam! E o echipă bună, le-a intrat chiar tot, au şi o condiţie fizică impecabilă. Noi am început foarte prost, am avut multe gafe în apărare tocmai împotriva unei echipe cu pretenţii la promovare. Portarul Spiridon a limitat proporţiile scorului. În a doua repriză am echilibrat balanţa, dar golul 4 ne-a turnat plumb în picioare. Nu am contat nici în atac foarte mult. Am făcut greşeli elementare. Nu suntem capabili să dăm o pasă, o centrare. Nu ne antrenăm. Nu ne mai antrenăm deloc. Înainte ne antrenam măcar o singură dată pe săptămână cu copiii. Fiecare lucrează. Avem o situaţie financiară foarte proastă, pentru că la Bicaz nu se doreşte. Suntem singurii care mai facem sport în zonă. Nu e deschidere pentru noi, în condiţiile în care noi am dat dovadă de seriozitate. Şansele la play-off se menţin intacte. Mai avem trei meciuri, ne vom concentra să le câştigăm pe toate. Dar dacă ne prezentăm aşa în play-off mai bine nu ajungem acolo”, a declarat Cristian Luca, tehnicianul formaţiei Cimentul Bicaz.

Etapa viitoare programează duminică, 22 aprilie, meciurile: Speranţa Răuceşti-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ, Cimentul Bicaz-Victoria Horia, Voinţa Ion Creangă-Steel-Man Târgu Neamţ, Moldova Cordun-Bradu Borca. (M. CONSTANTINESCU)