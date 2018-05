CSM Ceahlăul Piatra Neamţ şi Bradu Borca au încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), duminică, 13 mai, în partida vedetă a etapei a II-a din play-off-ul Ligii a IV-a. Gazdele au deschis scorul din lovitură de la 11 metri prin Copoţ-Barb, iar oaspeţii au egalat prin Săriţanu, după un corner executat de Onofraş. Ambii antrenori consideră rezultatul echitabil.

“Sunt foarte mulţumit! Am controlat jocul, am dominat, am avut multe ocazii, meritam să câştigăm. Rezultatul ne ţine în continuare în priză. Urmează să ne pregătim foarte bine. Le-am spus şi băieţilor, i-am încurajat, că nu e gata campionatul. Consider că avem în continuare prima şansă. Emoţiile au contat, noi avem o echipă tânără, fără experienţă. Dacă nu apăreau cele două accidentări (Pîntea şi Mateiciuc – n.red.) altfel am fi gestionat finalul de meci. Cred că am fi câştigat la un scor categoric. Echipa a jucat bine spre foarte bine. S-au văzut totuşi presiunea şi încărcătura meciului. Adversarii au stat destul de bine în teren, dar ocaziile le-au avut pe greşelile noastre. Băieţii noştri sunt de apreciat, e clar că avem perspectivă la Piatra Neamţ”, a declarat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al formaţiei CSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

“Un meci, zic eu, cel puţin de Liga a III-a. Cu jucători extrem de buni la Ceahlăul şi buni şi la noi. Aşezarea în teren a fost excelentă şi de o parte şi de alta. Îl felicit pe antrenorul Rădulescu că a ştiut foarte bine să gestioneze contraatacurile noastre. Cu toate acestea, am avut destule ocazii să deschidem scorul. Dacă l-am fi deschis noi, poate altfel stăteau lucrurile până în final. După ce ei au marcat din penalty, era normal ca eu să-mi urc echipa, am scos de pe fund, am urcat în atac şi a venit golul egalizator, iar la ultima fază, dacă era un pic mai bine centrată lovitura de colţ, ajungea chiar în capul lui Guţu, putea să o bage în poartă. Poate nu ar fi fost corect ca meciul să fie câştigat de noi. Rezultatul este unul echitabil. Sperăm în continuare. Nu putem renunţa la luptă. Mai avem un meci direct cu ei, putem să ajungem la un punct şi, dacă ei se mai încurcă pe undeva… Şanse matematice mai sunt, nu putem renunţa, domnul primar Ovidiu Niţă ne susţine necondiţionat. E foarte inimos, sufletist. Îl apreciez şi îi mulţumesc foarte mult! Mulţumesc şi echipei mele. Au arătat că ştiu fotbal. Cred că astăzi am demonstrat că şi noi şi Ceahlăul merităm în Liga a III-a”, a precizat Florin Pintilii, antrenorul formaţiei Bradu Borca.

Revanşa dintre cele două echipe este programată miercuri, 30 mai, de la ora 18:00, la Borca. (M. CONSTANTINESCU)