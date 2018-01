ACTUALIZARE: Comitetul Executiv al PSD a votat retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul anunţând în consecinţă că îşi va depune mandatul. “Plec cu fruntea sus. Colegii au apreciat activitatea guvernamentală. Merg la Palatul Victoria să îmi iau lucrurile. Nu voi asigura interimatul”, a declarat Tudose. Liderii PSD se reunesc marţi, 16 ianuarie, de la ora 11:00, pentru a stabili cine va fi propunerea pentru funcţia de premier. (ZCH NEWS)

********

ACTUALIZARE: Declaraţii ale combatanţilor la intrarea în sediul PSD:

Liviu Dragnea: “Eu vreau să vă spun doar atât: în toată perioada aceasta nu am ieșit cu nici o apariție publică, am citit scrisori, am urmărit apariții publice. Am aflat de la Codrin (Ştefănescu, n.r.) ce trebuie să facem. Ca de obicei, voi vota cu partidul. Vorbim după CEx”.

Codrin Ştefănescu: “Vom avea o ședință furtunoasă. Suntem toți cu nervii la pământ. Sper să ne vină mintea de pe urmă și să găsim o soluție astăzi. Avem obligația ca astăzi, indiferent cât durează, să ieșim cu o soluție pe care să o îmbrățișăm cu toții”.

Niculae Bădălău: “Acest Guvern se va numi şi va rămâne al PSD. Cei care vor forţa demiterea premierului trebuie să aibă şi soluţii. Eu sunt pentru o soluţie echilibrată. Eu sunt în tabăra PSD pentru echilibru şi pentru un partid solid”.

Mihai Tudose: “Intru în ședință cu fericirea că s-a semnat construcția podului de la Brăila. Astfel de lucruri sunt cele care contează și mai puțin războaiele politice. Nu iau în calcul demisia înainte de votul colegilor mei. Apoi vom vedea. Le voi anunța decizia după vot!”

Carmen Dan: “Aşa cum am spus ultima dată când am discutat, Guvernul este unit. Dacă partidul va cere asta, voi demisiona”. (ZCH NEWS)

*******

ŞTIRE INIŢIALĂ: Reprezentanţii PSD se reunesc luni, 15 ianuarie, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, după ce mai mulţi lideri au solicitat o întâlnire pentru rezolvarea disputelor din partid. Reuniunea începe la ora 16:00, trebuia să aibă loc la Iaşi, dar a fost… relocată la Bucureşti. Reprezentanţi de seamă ai partidului aflat la guvernare şi-au precizat poziţiile înainte de reuniune.

Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a susţinut că a reprezentat o greşeală “lipsa consultării” în partid în ceea ce priveşte nominalizarea premierilor Grindeanu şi Tudose.

Vicepreşedintele Rovana Plumb a adăugat că “situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua! Fiecare zi care trece într-un astfel de climat este dăunătoare românilor”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a contratacat spunând că nu există tabere în PSD şi că scandalul despre care vorbeşte presa este “mult mai mic decât se vede”. El a mai spus că nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului.

Preşedintele executiv Niculae Bădălău a declarat că la şedinţa de luni după-amiază va milita “pentru echilibru”. “Indiferent care vor fi discuţiile, trebuie să convieţuim, trebuie o coabitare. Trebuie stabilite limitele de competenţă ale guvernului şi ale partidului”.

Premierul Mihai Tudose a avut preocupări mai puţin politice. El a făcut, astăzi, o vizită la ministerul Transporturilor, unde a discutat despre… podul suspendat de la Brăila. Să vedem dacă îi va fi de ajutor, în condiţiile în care, pe surse, se spune că s-ar dori înlocuirea sa. (ZCH NEWS)