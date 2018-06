ACTUALIZARE II: ”Autorul este din Piatra Neamț și a declarat că, din 2016, are o relație cu victima, care este din afara orașului și venea periodic să se întâlnească cu el”, a declarat procurorul Virgil Cornea, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. ”În ziua de 20 iunie s-au întâlnit, au mers în zona Colibele Haiducilor cu un taxi, au stat de vorbă pe o bancă, în parcare, iar când ea s-a ridicat, el a lovit-o cu pumnii. Femeia a căzut la pământ, iar agresorul s-a urcat cu genunchii pe ea și a înjunghiat-o de mai multe ori, cu un briceag. A coborât, ulterior, spre parcul zoologic, iar la intersecția cu strada Ștefan cel Mare s-a întâlnit cu un echipaj de poliție și s-a predat. Victima a fost diagnosticată cu traumatism toracic, hemotorax și o fractură costală. În privința autorului, care are antecedente penale, se va formula, astăzi, propunere de arestare preventivă”.

Agresorul, Mircel Sorinel Zenica, a avut mai multe condamnări în țară, dar și în Italia. Victima, care este căsătorită, neagă că ar fi avut o relație cu el și susține că doar l-a ajutat să-i caute avocați ca să-l scoată din închisoare din Italia.

ACTUALIZARE I: Femeia a fost înjunghiată în stânga pieptului și a fost operată în cursul nopții, iar dimineață starea ei era stabilă. ”Pacienta a suferit o plagă înjunghiată în zona toracică stânga, internată pe chirurgie și operată, iar acum este pe terapie intensivă, stabilizată”, a declarat dr. Cristina Iacob Atănăsoaie, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Neamț. (C.I.)

*************

ŞTIRE INIŢIALĂ: O femeie în vârstă de 35 de ani a fost înjunghiată în părculețul de lângă Colibele Haiducilor, în după-amiaza de 20 iunie. Rănită, ea a alergat spre terasa restaurantului, să ceară ajutor. ”Eu am văzut-o de la distanță, era plină de sânge”, ne-a declarat o angajată a restaurantului. ”A fost dusă la spital, iar poliția, care a venit foarte repede, cred că în 4-5 minute, a început cercetările. Am înțeles că agresorul a fost prins”. Bărbatul care înjunghiat tânăra are 48 de ani și a fost reținut, sub acuzația de tentativă de omor. Vom reveni cu detalii. (C.M.)