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VIDEO. Măsuri de siguranță sporite la Iași de Hramul Sf. Cuvioase Parascheva

de Croitoru Angela

Începând de joi, 8 octombrie 2026, Iașul devine locul de întâlnire al pelerinilor din întreaga țară și din diaspora veniți la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Pelerinii au început să sosească încă de acum o săptămână, din data de 3 octombrie, deja orașul este foarte aglomerat, așa încât forțele de ordine vă recomandă să respectați traseele amenajate, să urmați indicațiile forțelor de ordine și să aveți răbdare în zonele aglomerate.

Angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI) fac pregătiri intense și se află în teren, începând de astăzi (joi, 8 octombrie 2026), în număr mare, în contextul manifestărilor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva și Sărbătorile Iașului. Polițiștii ieșeni alături de celelalte forțe de ordine, vor fi la datorie, cu efective crescute, pentru siguranța pelerinilor și cetățenilor județului Iași, în perioada 08 – 15 octombrie, și vor lua măsuri inclusiv pentru fluidizarea traficului rutier.

Polițiști de la rutieră, investigații, criminalistică, luptători SAS, jandarmi

Polițiștii rutieri vor acționa zilnic, vor folosi echipamentele pentru depistarea vitezei și dispozitivele pentru depistarea consumului de alcool sau substanțe interzise. În zonă se vor afla forțe de ordine mixte, inclusiv detașamente de jandarmi, din mai multe județe ale țării.

“În teren, vor fi polițiști de la ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigare a criminalităţii economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, criminalistică, iar în cazul unor situații deosebite, luptătorii de la acțiuni speciale sunt pregătiți să intervină. VIDEO. Măsuri de siguranță sporite la Iași de Hramul Sf. Cuvioase Parascheva

Polițiștii de la ordine publică vor acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și descurajarea comportamentelor de risc, în special în zonele unde se înregistrează un aflux mare de persoane. De asemenea, aceștia recomandă tuturor cetățenilor să manifeste o atitudine non-conflictuală; să respecte toate persoanele, să gestioneze cu calm orice situație neprevăzută, analizând condițiile concrete și posibilitățile de rezolvare a problemelor apărute.

În cazul în care sunt însoțiți de copii, să le explice și să stabilească cu aceștia un set de reguli minime pentru cazul în care se pierd, din cauza aglomerației (să se adreseze unui polițist sau unui adult însoțit de un copil, să nu părăsească zona, ca să poată fi găsit etc)”, a precizat agent principal de poliţie Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.

Recomandări pentru siguranța traficului

Polițiștii rutieri le “recomandă conducătorilor auto:

  • să adopte o manieră prudentă de conducere, fără bruscarea comenzilor vehiculelor;
  • să efectueze fiecare manevră după o asigurare temeinică;
  • să evite efectuarea depășirilor care, în condițiile unui trafic rutier aglomerat, se dovedesc extrem de periculoase;
  • să respecte regimul legal de viteză, întrucât viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile meteo, de drum sau de trafic, este principala cauză de producere a accidentelor rutiere, în România.
  • nu consumați băuturi alcoolice, ori substanțe interzise prin lege, care vă pot afecta capacitatea psiho-fizică de a conduce pe drumurile publice.

Totodată, recomandăm apelarea numărului unic de urgență 112 sau solicitarea sprijinului echipajelor din teren ori de câte ori situația o impune.

Polițiștii ieșeni sunt la datorie pentru siguranța tuturor participanților la manifestările religioase și cultural-artistice și nu uitați că respectarea unor reguli simple de prevenție poate contribui semnificativ la evitarea incidentelor și la desfășurarea în siguranță a pelerinajului”, a conchis sursa citată.

Angela Croitoru

Imagini: MAI, IPJ Iași

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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Mobilizare de excepție. Hrană gratuită pentru pelerinii Sfintei Parascheva: 90.000 de porții, în opt zile, la Iași

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