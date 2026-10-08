Mobilizare de excepție. Hrană gratuită pentru pelerinii Sfintei Parascheva: 90.000 de porții, în opt zile, la Iași

Peste 90.000 de porții de mâncare, circa 30.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare de ceai și cafea vor fi oferite gratuit pelerinilor care ajung la Iași în perioada 8–15 octombrie. Valoarea comercială totală a hranei și băuturilor este estimată la aproximativ 3 milioane de lei, potrivit organizatorilor.

Inițiativa aparține proiectului „Hrană pentru pelerini”, lansat de Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Până acum s-au alăturat 40 de parteneri, iar lista rămâne deschisă.

Potrivit comunicatului, 90% dintre parteneri sunt membri HOTRECC — Consiliul Regional al Ospitalității Iași, parte din Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România — inclusiv Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Restaurantele, hotelurile și companiile din industria alimentară își pun la dispoziție echipele și capacitatea de producție pentru pregătirea, ambalarea, transportul și distribuirea hranei, în paralel cu activitatea curentă.

Cu 20% mai mult decât anul trecut

Organizatorii anunță o mobilizare cu 20% mai mare decât anul trecut, deși operatorii din ospitalitate își gestionează atent cheltuielile. În 2025 au fost oferite aproape 75.000 de porții, potrivit bilanțului Fiideajutor.ro; estimarea pentru acest an depășește 90.000 de porții.

Mulți dintre pelerini parcurg sute de kilometri și așteaptă ore întregi la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar accesul la mâncare, apă și băuturi calde îi ajută pe durata așteptării, mai ales în zilele aglomerate ale hramului.

„Fiecare porție oferită înseamnă ingrediente, oameni care o pregătesc, utilități, ambalaje și transport. Traversăm o perioadă în care calculăm atent fiecare cheltuială, dar operatorii din Iași au făcut, din pământ, din piatră seacă, loc și pentru astfel de acțiuni. Noi, românii, am fost învățați că grija pentru ceilalți este o valoare. În definitiv, la asta se rezumă și ospitalitatea: să fii alături de oameni, inclusiv atunci când nici ție nu îți este ușor.

Îi așteptăm cu drag la Iași pe românii din întreaga țară, pe tot parcursul anului, nu doar în aceste zile, pentru a descoperi atât valoarea culturală, cât și ospitalitatea moldovenească modernă. Ne bucurăm să avem Mitropolia Moldovei și Bucovinei printre membrii HOTRECC și să ne implicăm împreună în acțiuni prin care această grijă se vede în fapte. Poate că astfel le arătăm și celor de la conducerea statului că se poate, dacă există voință.”-Alex Costea, președinte HOTRECC.

„Știm că, uneori, privim cu greutate această perioadă, dar cred că suntem chemați să ne schimbăm perspectiva și să devenim mai primitori și iubitori, asemenea sfintei noastre dragi. Îi vedem pe pelerini așteptând ore în șir la rând și uităm, poate, că în spatele fiecărei rugăciuni șoptite este un om obosit, flămând sau înfrigurat”- părintele Cosmin Brînză, directorul Fiideajutor.ro

HOTRECC și Fiideajutor.ro invită alți operatori din ospitalitate să se alăture proiectului, în funcție de resursele disponibile. Companiile interesate pot contacta echipa Fiideajutor.ro pentru stabilirea contribuțiilor și a detaliilor de participare.

Z.C.