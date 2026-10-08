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VIDEO. Incendiu în muntele Ceahlău

de Vlad Bălănescu

Actualizare: ISU Neamț transmite în jurul orei 18.30 că incendiul din masivul Ceahlău a fost localizat.

Forțe de intervenție ale ISU sunt în continuare la fața locului și lucrează pentru stingerea completă a focurilor.

Știre inițială: O coloană de fum este vizibilă în muntele Ceahlău, în zona zona Grozăvești, comuna Hangu.

La locul indicat au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț”, a precizat ISU Neamț.

Raul Papalicef, șeful Salvamont Neamț a confirmat pentru Mesagerul de Neamț că incendiul este localizat la cota 1.500m, între Piciorul Sahastrului și Jgeabul cu hotar.
Vom reveni cu detalii.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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