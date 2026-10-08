VIDEO. Incendiu în muntele Ceahlău

Actualizare: ISU Neamț transmite în jurul orei 18.30 că incendiul din masivul Ceahlău a fost localizat.
Forțe de intervenție ale ISU sunt în continuare la fața locului și lucrează pentru stingerea completă a focurilor.
Știre inițială: O coloană de fum este vizibilă în muntele Ceahlău, în zona zona Grozăvești, comuna Hangu.
„La locul indicat au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț”, a precizat ISU Neamț.
Raul Papalicef, șeful Salvamont Neamț a confirmat pentru Mesagerul de Neamț că incendiul este localizat la cota 1.500m, între Piciorul Sahastrului și Jgeabul cu hotar.
Vom reveni cu detalii.