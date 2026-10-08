Foto. Un TIR cu trailer a luat foc în mers, la Botești-Neamț

Un camion, care transporta pe trailer un buldoexcavator, a luat foc în timp ce se deplasa pe o șosea din comuna Botești, miercuri seară (7 octombrie 2026), în jurul orei 19:30.

“Conducătorul auto a oprit ansamblul în afara părții carosabile și a îndepărtat capul tractor. Un alt bărbat a evacuat buldoexcavatorul de pe trailer, după care a intervenit pentru localizarea incendiului.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman și IPJ.

La sosirea pompierilor, incendiul, care se manifesta la nivelul trailerului, era localizat. S-a acționat pentru lichidarea acestuia, în urma căruia au fost afectate elementele combustibile ale trailerului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic generat de o defecțiune produsă pe timpul exploatării trailerului.

Nu au fost victime”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

A.C.