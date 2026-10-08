Video-Foto. Vaslui. Coliziune între un autobuz cu navetiști și un tractor. Doi răniți au ajuns la urgență cu capul spart

Un autobuz care circula pe ruta Dodești-Bârlad, în care se aflau nouă navetiști, a fost implicat într-un accident rutier în comuna Banca, din județul Vaslui.

Potrivit imaginilor transmise de ISU Vaslui, a avut loc o coliziune frontală între acel autobuz și tractor, care avea atașat un utilaj agricol. Din cele 10 persoane implicate în accident, cu tot cu șoferul tractorului, trei au suferit răni, iar doi dintre răniți au fost preluați cu traumatisme cranio-faciale, conștiente, stabile, și au fost transportate la Centrul de Primiri Urgențe Bârlad.

La locul accidentului au intervenit o autospecială a Detașamentului Bârlad, cu șase pompieri militari, o ambulanță SAJ Vaslui și paramedicii de la Echipa de Prim Ajutor Bârlad.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Vaslui